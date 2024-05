Die Aktienmärkte sind im Rallymodus. DAX® und S&P®500 legten seit Jahresbeginn jeweils zweistellig zu und bewegen sich im Bereich ihres Allzeithochs. Von dieser Entwicklung profitierte auch der onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund. Vor allem Aktien von Fonds-Schwergewichten wie JP Morgan, Novo Nordisk und Nvidia beflügelten den Aktienfonds.

Die US-Investmentbank JP Morgan konnte in den ersten drei Monate des Jahres den Gewinn leicht steigern. Das Management zeigte sich allerdings bezüglich des Zinsergebnisses für den weiteren Jahresverlauf vorsichtig. Dies löste einen kurzfristigen Rücksetzer am Aktienkurs aus. Inzwischen sind die Verluste jedoch fast wieder ausgebügelt. In dem neuen Klimabericht hat das Unternehmen ihre Ziele überarbeitet und neue Ziele festgelegt. So wurde beispielsweise das Ziel für den Automobilbau von 41 Prozent auf 48 Prozent Reduzierung der „Tank-to-Wheel“-Emissionsintensität bis 2030 geändert. Der Pharmakonzern Novo Nordisk meldete für das erste Quartal ein Gewinnplus von 28 Prozent. Katalysator war vor allem die Abnehmspritze Wegovy, das den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelte. Im März hat die US-Arneimittelbehörde eine neue Indikation für die Anwendung von Wegovy als Injektion zur Verringerung des Risikos von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Übergewicht oder Adipositas zugelassen. Aufgrund der starken Quartalszahlen erhöhten die Dänen die Prognose für das Gesamtjahr. Nach eigenen Angaben produziert Novo Nordisk seit 2020 zu 100 Prozent mit erneuerbare Energien. Bis spätestens 2045 soll Netto-Null-Emissionen über die gesamte Wertschöpfungskette erreicht sein. Der Halbleiterhersteller Nvidia ist der Weltmarktführer im Bereich der KI-Halbleiter und profitiert vom aktuellen KI-Boom. Dies bestätigt der Blick ins jüngste Zahlenwerk. Der Konzern zählt zudem zu den weltweit führenden Herstellern von energieeffizienten Halbleitern für zahlreiche Bereiche. Bis 2025 will Nvidia 100 Prozent des Energiebedarfs über erneuerbare Energiequellen beziehen.

Weltweit zu Hause

Der onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund ist ein global, fundamental ausgerichtetes, aktiv gemanagtes Portfolio. Der Fonds enthält Unternehmen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ihr Ziel einer Klimaneutralität erreichen beziehungsweise Technologien zur Erreichung der Ziele bereitstellen. Die Selektion des diversifizierten Portfolios basiert auf drei Arten von Geschäftsmodellen:

Climate Champions: Unternehmen, die in ihrer CO2-Minderung bereits sehr weit fortgeschritten sind und durch ihr Wachstum implizit einen positiven Einfluss auf die Welt haben.

Unternehmen, die in ihrer CO2-Minderung bereits sehr weit fortgeschritten sind und durch ihr Wachstum implizit einen positiven Einfluss auf die Welt haben. Climate Committed: Unternehmen, die Korrekturmaßnahmen zur Bewältigung der Klimaprobleme einleiten und dabei mehr in die Dekarbonisierung investieren müssen.

Unternehmen, die Korrekturmaßnahmen zur Bewältigung der Klimaprobleme einleiten und dabei mehr in die Dekarbonisierung investieren müssen. Climate Enabler: Unternehmen, die Technologien und innovative Produkte und Dienstleistungen herstellen, die den Weg zu einer kohlenstoffarmen Welt ermöglichen.

Bei der fundamentalen Analyse der Unternehmen werden die Kosten für CO2 und Investitionen, die für eine Reduzierunge des CO2-Ausstosses notwendig sind, berücksichtigt.

Zu den stärksten Sektoren zählen derzeit IT/Telekommunikation, die über 32 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen (Stand: 30.04.2024). Der Industrie- und Konsumgüterbereich stellen aktuell 18,2 beziehungsweise 14,2 Prozent des Fondsvolumens. Der Fokus liegt dabei vor allem auf sogenannte „Enabler“, die andere Industrien und Unternehmen dabei unterstützen, ihren CO2-Ausstoss zu reduzieren. Die EU, die USA sowie zahlreiche weitere Länder stellen Milliarden Euro für den Ausbau klimafreundlicher Energiequellen und für die Förderungen von entsprechenden Technologien zur Verfügung. Der onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund ist sowohl regional als auch über Branchen breit diversifiziert und das Anlagerisiko entsprechend gestreut. Das Fondsmanagement orientiert sich am MSCI World Climate Paris Aligned Index ist jedoch bestrebt mittelfristig eine höhere Rendite zu erzielen. Dennoch sind Rücksetzer und Schwankungen an den Aktienmärkten nicht auszuschließen und können auch den Kurs des Fonds unter Druck setzen.

Zu onemarkets Fund

onemarkets ist die Dachmarke für globale Anlagelösungen der UniCredit. Die onemarkets Plattform bietet unseren Kund:innen Zugang zu einer breiten Vielfalt von verschiedenen Investmentlösungen sowie zu den Finanzmärkten weltweit. Mit den Teilfonds von onemarkets Fund haben wir im vergangenen Herbst das bestehende Anlageuniversum für UniCredit-Kund:innen um ein zusätzliches, einzigartiges Angebot an aktiv verwalteten Investmentfonds wie zum Beispiel Aktien- und Multi-Asset-Fonds erweitert. Diese eignen sich für Anleger:innen mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen und Anlagehorizonten. onemarkets Fund ist die UniCredit UCITS*-Umbrella-Fondsplattform, die als Société d’investissement à capital variable, Société anonyme (Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, Aktiengesellschaft) gegründet wurde und von Structured Invest S.A. verwaltet wird.

Das Konzept unserer neuen Fonds-Plattform ermöglicht es, die Asset-Allokation einer erfahrenen und marktkundigen Portfoliomanager:in zu überlassen. Unser Ziel ist es, unseren Kund:innen stets erstklassige Investmentprodukte anzubieten. Die UniCredit entwickelt eigene Anlagestrategien, konzeptioniert in Zusammenarbeit mit renommierten Fondsgesellschaften die Fonds und überwacht deren Wertentwicklungen sowie das Risiko-Ertrags-Profil.

Mit dem Step-Invest schrittweise investieren

Mit dem Step Invest Zertifikat 07/2028 auf den onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund – MD können Anlegerinnen und Anlegern schrittweise in den Fonds investieren. In der Investitionsphase wird an insgesamt zwölf Beobachtungstagen eine gleichbleibende Rate von einem Zwölftel des Berechnungsbetrags (EUR 1.000,–) investiert. Schrittweise nimmt das Zertifikat so mit dem bis zum jeweiligen Beobachtungstag investierten Berechnungsbetrag zu 100 Prozent an der Wertentwicklung des onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund – MD teil. Ab dem zwölften Beobachtungstag bis zum letzten Beobachtungstag ist dann der komplette Betrag in dem Fonds investiert.

Die Rückzahlung des Step Invest Zertifikats am Laufzeitende erfolgt durch die Lieferung von Stücken des onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund – MD (ISIN LU2503843273). Ein nicht lieferbarer Anteil wird ausgezahlt. An jedem Zahltag erfolgt die Zahlung des entsprechenden Ausschüttungsbetrags.

Während der Laufzeit kann das Zertifikat unter normalen Marktbedingungen börslich und außerbörslich veräußert werden. Der Kurs des Zertifikats ist dabei den Markteinflüssen unterworfen und kann auch unter dem Einstandspreis liegen. Eine Veräußerung würde in diesem Fall zu einem Verlust führen. Maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung des onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund – MD haben vor allem die Kursentwicklungen der in Fonds enthaltenen Aktien. Zu beachten ist, dass es sich bei dem Zertifikat um eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank GmbH handelt. Bei Insolvenz des Emittenten, d.h. Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit, kann es zu Verlusten bis hin zum Totalverlust kommen.

* Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities

Investmentmöglichkeiten

Basiswert Produkttyp WKN Verkaufs-/Emissionspreis in EUR finaler Bewertungstag onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund Fonds A3DRGQ* 112,89 – onemarkets Amundi Climate Focus Equity Fund Step Invest Zertifikat HV4XQK** 1.030,00 26.10.2027

* Stand: 23.05.2024; **in Zeichnung bis 27.06.20224 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.05.2024; 15:00 Uhr;

