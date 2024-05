Original-Research: Brockhaus Technologies AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Brockhaus Technologies AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Brockhaus Technologies AG Unternehmen: Brockhaus Technologies AG ISIN: DE000A2GSU42 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 27.05.2024 Kursziel: 71,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Brockhaus Technologies: Hightech statt alter Wälzer Ein Unternehmen, das die Rule of 40 locker schlägt und zum 5,8-fachen EBITDA des laufenden Jahres bewertet ist, klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Doch mit Brockhaus Technologies bietet sich am deutschen Aktienmarkt derzeit genau diese außergewöhnliche Opportunität. Das Unternehmen ist 2020 im Rahmen eines IPOs an die Börse gekommen und wird vom Gründer und CEO Marco Brockhaus geführt, der über 25 Jahre Private Equity-Erfahrung besitzt und u.a. zwei eigene PE-Fonds mit deutlich zweistelligen Returns auflegte sowie einen weiteren beriet. Mit Brockhaus Technologies verfolgt der CEO nun die gleiche Strategie - jedoch mit einer permanenten Kapitalbasis und ohne Exit-Druck. Brockhaus fokussiert sich ausschließlich auf die Akquisition von Technologie- und Innovationsführern mit skalierbaren B2B-Geschäftsmodellen, die über nachhaltige Wettbewerbsvorteile und einen klaren USP verfügen sowie ein hohes Umsatzwachstum (ideal >20% p.a.) bei hohen EBITDA-Margen (ideal >30%) aufweisen. Aktuell hält Brockhaus mit Bikeleasing und IHSE zwei wachstums- und margenstarke Technologie-Unternehmen, wobei Ersteres den Großteil des Konzern-EBITDAs beisteuert. Als zweitgrößter Dienstradleasinganbieter in Deutschland überzeugt Bikeleasing nicht nur mit einer starken Value Proposition, sondern auch mit seinen Economics. In 2023 erzielte die Tochter eine EBITDA-Marge von 43,2% bei einem Umsatzwachstum von über 37%. Damit übertrifft es die Rule of 40 deutlich. Einmaleffekt? - Fehlanzeige. Für 2024 erwarten wir ein Wachstum von 29,2% bei einer EBITDA-Marge von 43,7%. Neben dem hohen Potenzial in Deutschland und Österreich bieten sich Bikeleasing mit der Expansion in andere europäische Länder sowie der Erweiterung der Produktpalette um weitere Benefits zwei weitere wesentliche Opportunitäten, wobei sich Letztere mit der im April '24 vollzogenen Übernahme des Multi-Benefit-Anbieters Probonio bereits ab H2/24 materialisieren dürfte. Durch den Roll-Out zusätzlicher Benefits auf die über 3,4 Mio. angeschlossenen Bikeleasing-Kunden sollten u.E. deutliche Umsatzsynergien entstehen. Die zweite Beteiligung, IHSE, ist einer der weltweit führenden Hersteller von High-End-KVM-Technologie (Keyboad, Video, Mouse). Diese kommt insbesondere in 'mission-critical'-Situationen zum Einsatz und ermöglicht eine hochsichere verschlüsselte Kommunikation ohne Signalverzögerung (Latenz) zwischen Nutzer und Server über weite räumliche Distanzen von bis zu 160 Kilometern. Als Technologieführer in einem von der Digitalisierung, Automatisierung und Cybersicherheit beflügelten oligopolistischen Markt erzielt IHSE seit mehr als einem Jahrzehnt zweistellige Wachstumsraten (CAGR 2009-2023: 13,2%) bei einer aktuellen Rohmarge von rd. 75% und einer EBITDA-Marge i.H.v. 27%. Nach unseren Informationen verfügt IHSE über das breiteste und tiefste Produktportfolio am Markt und erfüllt seit Ende 2022 als zweiter westlicher Hersteller die höchsten Sicherheitsvorgaben in den USA sowie der EU. Damit wird IHSE u.E. ein bisheriges Monopol aufbrechen und im hochprofitablen Government & Defense-Bereich signifikantes Umsatzpotenzial erschließen. In den letzten 18 Monaten hat sich BKHT nahezu gänzlich entschuldet und verfügt daher über signifikante Finanzierungskapazitäten (MONe: 150 Mio. EUR), die für weitere Übernahmen eingesetzt werden können. Bereits durch die dynamische Entwicklung der Töchter erwarten wir mittelfristig ein zweistelliges jährliches Gewinnwachstum. Wir nehmen die Aktie mit einem Kursziel von 71,00 EUR und einer Kaufempfehlung in unsere Coverage auf. 