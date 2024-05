Siemens Energy - Das nächste Gap

Kurslücken bilden die Basis für einige unserer absoluten Lieblingshandelsansätze. Dabei interpretieren wir Gaps, welche nicht geschlossen werden, als Stärkebeweis und damit prozyklisch in Richtung der aufgetretenen Kurslücke. Ein Lehrbuchbeispiel für unsere Vorgehensweise lieferte Ende Januar der Kursverlauf der Siemens Energy-Aktie (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 26. Januar). Zur Erinnerung: Das damalige Aufwärtsgap schloss eine Bodenbildung ab, deren Mindestkursziel von 18 EUR mittlerweile deutlich übertroffen wurde. Am 8. Mai hat das Papier nun unter hohen Umsätzen eine weitere Aufwärtskurslücke (20,23 EUR zu 21,55 EUR) gerissen. Wiederholt sich also die Geschichte? Zumindest gehört die Aktie derzeit zu den relativ stärksten auf dem deutschen Kurszettel. Darüber hinaus macht der Titel anhand der objektiven Auswertung im Rahmen unseres trendfolgenden Multi-Faktor-Modells eine absolut überzeugende Figur. Charttechnisch würde ein nachhaltiger Spurt über die Hochs bei 24,60 EUR nochmals für einen wichtigen Katalysator sorgen. Zur Gewinnsicherung können Anlegerinnen und Anleger den Stop-Loss für bestehende Positionen auf das Niveau der erneuten Kurslücke nachziehen.

Siemens Energy (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Siemens Energy

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.