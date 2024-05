Trading-Chance Target: Short-Gewinn mitnehmen und drehen?

Werbung

Gerade erst am 22. April hatten wir bei der Aktie der US-Handelskette Long-Gewinne mitgenommen und auf die Short-Seite gedreht. Die vergangene Woche vorgelegten Quartalsergebnisse bescherten diesem Trade einen satten Gewinn. Aber der Blick auf den Chart animiert dazu, jetzt auf die Long-Seite zurückzukehren, denn die Käufer griffen genau da zu, wo sie mussten, um ein größeres Short-Signal zu verhindern.

Die US-Verbraucher werden nun langsam doch vorsichtiger, das zeigt sich nicht nur zunehmend in den Konjunkturdaten, sondern auch in den Bilanzen einiger großer US-Handelsketten wie Target. Zwar lag der Gewinn pro Aktie in dem am 30.4. beendeten, ersten Quartal des hier immer vom 1.2. bis zum 31.1. reichenden Geschäftsjahres mit 2,03 US-Dollar nur geringfügig unter den 2,05 US-Dollar des Vorjahres. Aber die durchschnittliche Analystenerwartung von 2,06 US-Dollar wurde verfehlt. Die Umsatzprognose wurde mit 24,53 Milliarden getroffen, gegenüber dem Vorjahreszeitraum war das aber, trotz inflationsbedingt tendenziell steigender Preise, ein Rückgang um gut drei Prozent. Nicht umwerfend, aber auch nicht so dramatisch, dass man die Target-Aktie jetzt wie eine heiße Kartoffel fallen lassen müsste.

Analystenkurziel deutlich über dem aktuellen Kurs

Als wir vor fünf Wochen einen Short-Trade vorgestellt hatten, war die Target-Aktie gerade dabei, ein Topp auszubilden und dabei an einer massiven, in die Jahre 2022/2023 zurückreichenden Widerstandszone nach unten gedreht. Zu diesem Zeitpunkt notierte sie um 169 US-Dollar, aktuell liegt der Kurs fast 15 Prozent niedriger. Dadurch ist auch die im April noch eher teure Bewertung zurückgekommen, denn das minimale Verfehlen der Gewinnprognose verändert die Gewinnerwartung für das Gesamtjahr nicht, zumal Target seinen bestehenden Gesamtjahresausblick bestätigte.

Momentan liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Aktie bei 177 US-Dollar und damit in der Zone des bisherigen Jahreshochs, zugleich hat sich die zuvor eher teure Bewertung wieder moderiert, liegt mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis um 15 wieder auf Normalniveau. Eine Rückkehr in diesen Bereich wäre aus dieser Warte heraus also drin. Und aus charttechnischer Sicht ebenfalls, denn:

In der mittelfristig entscheidenden Unterstützungszone wurde gekauft

Wir sehen im Chart, dass die Enttäuschung über die eher magere Quartalsbilanz zu einer Abwärts-Kurslücke geführt hat, die den Kurs direkt in die bis in den Sommer 2022 zurückreichende Auffangzone zwischen 137,16 und 145,19 US-Dollar gedrückt hatte, die im Augenblick auch noch durch die im Chart rot gehaltene 200-Tage-Linie verstärkt wird. Aber statt einer gezielten Attacke der Short-Seller mit dem Ziel, diese Zone zu durchbrechen und den Weg nach unten frei zu bekommen, setzten in dieser Unterstützungszone Käufe ein:

Quelle: marketmaker pp4

In Verbindung mit den so schlecht ja durchaus nicht ausgefallenen Quartalszahlen wäre die Chance, dass diese Zone hält, also recht gut. Gut genug, um über die Mitnahme der derzeit gut 40 Prozent Gewinn bei dem von fünf Wochen vorgestellten Short-Trade und einen Switch zurück auf die Long-Seite nachzudenken.

Switch auf Long an massiver Supportzone

Wir haben für diese Trading-Chance ein Knock-Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit herausgesucht, das einen Basispreis und einen Knock Out-Level bei 104,388 US-Dollar ausweist, woraus sich aktuell ein Hebel von ca. 3,5 errechnet. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 134 US-Dollar ansiedeln, das entspricht beim aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0850 einem Kurs um 2,70 Euro in diesem Zertifikat. Die WKN dieses Knock-Out-Zertifikats Long auf die Target Corp. lautet HC9LMK.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 155,54 US-Dollar, 180,46 US-Dollar, 183,89 US-Dollar

Unterstützungen: 145,19 US-Dollar, 139,68 US-Dollar, 137,16 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf die Target Corp.

Basiswert Target WKN HC9LMK ISIN DE000HC9LMK0 Basispreis 104,388 US-Dollar K.O.-Schwelle 104,388 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 3,5 Stop Loss Zertifikat 2,70 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.