ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Hermes auf 'Outperform' - Ziel hoch auf 2493 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Hermes von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 2413 auf 2493 Euro angehoben. Analyst Luca Solca sieht Hermes in seinem Luxusgüter-Portfolio vor allem als eine Art von Versicherungspolice, sollten sich Risiken wie eine ausbleibende Erholung des chinesischen Verbrauchervertrauens, eine nur moderate Nachfrage in den westlichen Märkten oder weiter schwelende geopolitische Konflikte nach der US-Wahl bewahrheiten. Mit Blick auf das Luxusgüter-Portfolio ist er nun einen Tick defensiver eingestellt, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie schrieb./ajx/la

