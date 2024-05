Dow Jones sinkt | Nasdaq steigt | UBS hebt Ziele für den S&P 500 an!

Die Wall Street startet nach dem langen Wochenende uneinheitlich in den Tag, mit dem Dow Jones schwächer und dem Nasdaq freundlich. Wegen des verbesserten Ertragswachstums hebt die UBS das Jahresendziel für den S&P 500 auf 5600 an. Heute sind es vor allem Analysten, die bei den Einzelwerten die Tendenz bestimmen. Dazu gehören die Aktien von DuPont, Airbnb und Norwegian Cruise Line. GameStop zieht um fast 30 Prozent an. Wie am Freitag gemeldet wurde, hat der Meme-Wert durch den Verkauf von rund 45 Millionen neuen Aktien über $933 Mio. eingespielt. Die Zahl der ausstehenden Aktien ist entsprechend um 15 Prozent gestiegen. Während es heute an der Wirtschafts- und Ertragsfront ruhig bleibt, wird es im Wochenverlauf mit den Ergebnissen von Salesforce, Dell und HP Inc. noch spannend. Am Freitag wird außerdem der April-PCE-Inflationsindex gemeldet.



00:00 - Intro

00:20 - Überblick Aktienmarkt: Tech dominiert

03:46 - Wochenausblick

04:29 - Analystenkommentare | u .a. Dell & Salesforce,

06:31 - Auktionen US-Staatsanhleihen | EZB Leitzins

09:30 - Japan: Erzeugerpreise

10:55 - Amazon Fresh | Flugtickets | Autobranche

13:10 - China | Apple iPhone-Auslieferungen

18:17 - AMD | X.AI

20:08 - Vogelgrippe in USA

21:20 - GameStop | Boeing | CrowdStrike | etc.

24:30 - Opening Bell+





