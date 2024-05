Niederländische Bank ABN Amro übernimmt Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die niederländische Großbank ABN Amro schluckt die traditionsreiche Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe (HAL).

ABN Amro habe sich mit der chinesischen Muttergesellschaft deInstituts, Fosun International, geeinigt, das in Frankfurt ansässige Geldhaus für 672 Millionen Euro zu erwerben, kündigte ABN Amro am Dienstag an. Mit dem Zukauf wolle der Finanzkonzern sein Deutschland-Geschäft stärken. Durch die Übernahme steige Deutschland zum zweitgrößten Markt für den niederländischen Finanzkonzern auf. Der Zukauf solle im ersten Quartal 2025 unter Dach und Fach gebracht werden.

"Dies ist eine seltene Gelegenheit, unsere deutschen Aktivitäten auszubauen", erklärte ABN-Amro-Chef Robert Swaak. "Die Übernahme von Hauck Aufhäuser Lampe in dem für uns zentralen deutschen Markt unterstützt unsere Wachstumsambitionen und zeigt unser langfristiges Interesse, unsere Marktposition in dieser wichtigen Region strategisch auszubauen." ABN Amro will das Geschäft von HAL mit der zum Konzern gehörenden Bethmann Bank kombinieren, dem Vermögensverwaltungs-Geschäft des Konzerns in Deutschland. So soll ein neues Schwergewicht im deutschen Markt für vermögende Kunden geschaffen werden. Die Niederländer hatten die 1748 gegründete Bethmann Bank 2004 von der HypoVereinsbank übernommen. Zwei Jahre zuvor hatten sie bereits die Kölner Privatbank Delbrück geschluckt. Deutschland ist in Europa der größte Markt im Private Banking.

KÜNFTIG NUMMER DREI IN DER VERMÖGENSVERWALTUNG FÜR REICHE

In der Vermögensverwaltung für reiche Kunden wird laut ABN Amro das kombinierte Geschäft künftig die Nummer drei in Deutschland sein mit einem verwalteten Vermögen von rund 70 Milliarden Euro. HAL habe 2023 Vermögenswerte von rund 26 Milliarden Euro verwaltet, bei der Bethmann Bank seien es etwa 44 Milliarden Euro. ABN Amro steige zudem mit HAL zu einem der führenden Anbieter von Bankdienstleistungen in Deutschland für Familienfirmen und den deutschen Mittelstand auf. Auch das Angebot für Großkunden werde erweitert.

Die Leistungsspektren von ABN AMRO in Deutschland und Hauck Aufhäuser Lampe ergänzten sich sehr gut, erklärte Hans Hanegraaf, Vorstandschef der Bethmann Bank und Sprecher der Geschäftsleitung ABN Amro Deutschland. "Gemeinsam mit Hauck Aufhäuser Lampe sind wir eindeutig weiter auf Wachstumskurs und haben den Anspruch, die Zukunft des Bankings in Deutschland zu gestalten." Die Privatbank HAL, deren Geschichte bis in das Jahr 1796 zurückreicht, erzielte 2023 einen Nettogewinn von 83 Millionen Euro. ABN Amro rechnet durch den Zukauf nach drei Jahren mit Einsparungen von rund 60 Millionen Euro vor Steuern. Der HAL-Mutterkonzern Fosun erklärte zu der Transaktion, der Verkaufserlös werde für das allgemeine Betriebskapital eingesetzt. Fosun hatte 2016 die Frankfurter Privatbank Hauck & Aufhäuser übernommen. Dann hatte Hauck & Aufhäuser 2020 das 1852 gegründete Bankhaus Lampe aus Bielefeld erworben, das damals zum Familienkonzern Oetker gehört hatte.

