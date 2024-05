T-Mobile-US übernimmt Mobilfunkgeschäft von US Cellular für 4,4 Milliarden Dollar

Bangalore (Reuters) - Die Deutsche Telekom verstärkte sich mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA.

Die US-Tochter T-Mobile US übernimmt das gesamte Mobilfunkgeschäft von US Cellular für 4,4 Milliarden Dollar, wie T-Mobile US am Dienstag mitteilte. Im Rahmen des Deals erwirbt T-Mobile US die Kunden, Geschäfte und einige Lizenzen aus dem Mobilfunkbereich des US-Konzerns. T-Mobile US geht nicht davon aus, dass der Zukauf den Ausblick für das laufenden Geschäftsjahr beeinflusst. Die Übernahme solle Mitte 2025 abgeschlossen sein. Laut einem Bericht des "Wall Street Journal" war auch der Mobilfunker Verizon in Gesprächen mit US Cellular.