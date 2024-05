Dax-Widerstand: 18.730 18.900 Dax-Unterstützung: 18.500 18.569

Dax-Rückblick:

Der Dax scheiterte am gestrigen Handelstag gut 40 Punkte unterhalb des bisherigen Allzeithochs und setzte am Nachmittag kräftig zurück.

Diese Korrektur setzt sich am heutigen Vormittag nahtlos fort. Das deutsche Börsenbarometer rutscht am Vormittag deutlich unter die 18.600-Punkte-Marke.

Dax-Ausblick:

Der Index fand heute Vormittag im Bereich des vorherigen Allzeithochs um 18.569 Punkte Unterstützung und konnte sich um gut 50 Punkte erholen, mehr gelang den Käufern bislang nicht.

Der Index ist kurzfristig klar in der Hand der Bären, erst ein Anstieg per Stundenschlusskurs über die Marke von 18.650 Punkten - dem Bereich des heutigen Tageshochs - entspannt die charttechnisch prekäre Lage wieder entscheidend. In dem Falle wäre sogar ein erneuter Anlauf Richtung 18.900-Punkte-Marke denkbar aus charttechnischer Sicht möglich.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DQ0UYU von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 29.05.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 16.825 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DQ3GE8 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 29.05.2024), die K.o.-Schwelle bei 20.576 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.