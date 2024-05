Die 7 Investment-Sünden und wie du dich davor schützt mit C.W. Röhl | Börse Stuttgart | Invest 2024

► Darum geht's im Video: In seinem Vortrag auf der Invest 2024 Messe spricht C.W. Röhl über die sieben Sünden des Investments und die Bedeutung der deutschen Aktionärskultur. Er teilt seine Erfahrungen als Investor und warnt vor den Herausforderungen und Unsicherheiten an den Finanzmärkten. Er spricht über die Gefahren von Geiz, Habgier, übermäßigem Risiko und ständiger Strategieänderung.



Timestamps:

00:00 ► Bedeutung der deutschen Aktionärskultur

03:44 ► Superbia – Hochmut an der Börse

12:03 ► Vorbereitung auf verschiedene Szenarien

29:30 ► Habgier: Unrealistische Renditeversprechen

29:58 ► Gier bei Investitionen

38:33 ► Übermäßige Risikobereitschaft und Anlagebetrug

39:02 ► Die psychologischen Auswirkungen von Markteinbrüchen

39:32 ► Die Gefahren bei der Jagd nach hohen Dividenden

40:32 ► An der Anlagestrategie festhalten

44:26 ► Vergleiche bei der Geldanlage vermeiden?

49:34 ► Finanzielles Wohlbefinden



Das Video wurde am 29. Mai 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht.