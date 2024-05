IRW-News: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. gibt Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

IRW-PRESS: Saturn Oil + Gas Inc.: Saturn Oil & Gas Inc. gibt Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung bekannt

CALGARY, ALBERTA - 28. Mai 2024 / IRW-Press / Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (FWB: SMKA) (OTCQX: OILSF) (Saturn oder das Unternehmen) freut sich, die Abstimmungsergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung der Aktionäre (Versammlung), die am 28. Mai 2024 stattfand, bekannt zu geben.

Saturn freut sich mitteilen zu können, dass alle auf der Versammlung vorgelegten Beschlüsse genehmigt wurden. Auf der Versammlung gaben insgesamt 102.320.139 Stammaktien, die 63,34 % der insgesamt 161.544.643 ausstehenden Stammaktien (Stammaktien) des Unternehmens repräsentierten, ihre Stimme ab.

Auf der Versammlung wurde mit 96,59 % der Stimmen die Zahl der in das Board zu wählenden Direktoren auf acht (8) festgelegt. Alle acht nominierten Direktoren wurden mit folgendem Abstimmungsergebnis gewählt:

John Jeffrey - 88.230.553 94,59 %

Ivan Bergerman- 60.642.037 65,26 %

Murray (Jim) Payne 89.309.566 96,11 %

Christopher Ryan 60.855.024 65,49 %

Grant MacKenzie 64.800.581 69,74 %

Thomas Gutschlag 88.373.180 95,11 %

S. Janet Yang 89.339.416 96,15 %

Andrew Claugus 89.343.016 96,15 %

Alle anderen auf der Versammlung vorgelegten Beschlussvorschläge wurden von den Aktionären genehmigt, darunter:

- die Ernennung von KPMG LLP zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens (99,99 % der Stimmen dafür); und

- ein Sonderbeschluss zur Genehmigung des Wechsels der Gerichtsbarkeit, der das Unternehmen untersteht, von Saskatchewan gemäß dem Business Corporations Act (Saskatchewan) zu Alberta gemäß dem Business Corporations Act (Alberta) (94,94 % der Stimmen dafür).

Der vollständige Wortlaut der einzelnen Beschlüsse sowie eine Biografie der nominierten Direktoren sind im Informationsrundschreiben des Managements des Unternehmens vom 25. April 2024 enthalten, das unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Saturn Oil & Gas Inc.

Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringem Rückgang in Saskatchewan und Alberta aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen.

Die Aktien von Saturn sind an der TSXV unter dem Kürzel SOIL, an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA und am OTCQX unter dem Kürzel OILSF zum Handel zugelassen.

Weitere Informationen und eine Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com.

Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:

John Jeffrey, MBA - Chief Executive Officer

Tel: +1 (587) 392-7900

www.saturnoil.com

Kevin Smith, MBA - VP Corporate Development

Tel: +1 (587) 392-7900

info@saturnoil.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75733

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75733&tr=1

