dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.05.2024 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: SAP-Konkurrent Salesforce mit schwachem Ausblick - Aktie stürzt ab

SAN FRANCISCO - Der SAP-Rivale Salesforce kämpft wegen der trüberen Wirtschaftslage zusehends mit einem gedämpften Wachstum. Für das laufende zweite Quartal peilen die Kalifornier nur ein Umsatzplus auf Jahressicht von bis zu acht Prozent an, was erstmals seit Start der Börsennotierung vor fast zwanzig Jahren kein prozentual zweistelliges Wachstum in einem Quartal mehr bedeuten würde. Der Aktienkurs sackte am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel ab, Analysten hatten sich mehr erhofft. Schon am Vorabend nach US-Börsenschluss hatten die Zahlen des Softwarespezialisten für Enttäuschung gesorgt, welche auch ein kräftiges Umsatzplus aus dem vergangenen Quartal nicht lindern konnte.

Birkenstock erwartet im Gesamtjahr mehr Wachstum - Aktie steigt

LONDON/NEW YORK - Der Sandalen-Hersteller Birkenstock erwartet nach einem schwungvollen Quartal auch im Gesamtjahr bessere Geschäfte. Der Umsatz dürfte im Geschäftsjahr 2023/24 (Ende Oktober) währungsbereinigt um ein Fünftel klettern, teilte die Birkenstock-Holding in London mit. Bisher hatte das Unternehmen 17 bis 18 Prozent als Ziel anvisiert. Birkenstock-Chef Oliver Reichert sieht weiterhin große Chancen mit den bestehenden Produkten, die seiner Aussage nach nur begrenzt von Modetrends abhängen. Die Aktie zog im vorbörslichen US-Handel um neun Prozent an.

BHP gibt Übernahme von Anglo American auf

MELBOURNE/LONDON - Der weltgrößte Bergbaukonzern BHP Group gibt die geplante Übernahme des Rivalen Anglo American nach dessen Widerstand vorerst auf. Der australische BHP-Konzern will keine verbindliche Offerte abgeben, wie er weniger als eine Stunde vor Ablauf der Angebotsfrist am Mittwoch mitteilte. Zuvor hatte das Management des britischen Unternehmens Anglo American eine Verlängerung der Frist abgelehnt. Die Übernahme wäre der größte Zusammenschluss in der Bergbaubranche seit mehr als einem Jahrzehnt gewesen.

Neuwagen: Kaum noch Autos unter einer Tonne - aber manche über drei

FLENSBURG - Wer verkauft die schwersten Autos? Für Deutschland sind das - je nach Betrachtungsweise - die Marken Ineos oder Cadillac. Auch Rolls-Royce , Bentley und der Elektroautohersteller Fisker gehören zu den Schwersten im Land, wie eine dpa-Auswertung von Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) zu den Neuzulassungen im vergangenen Jahr ergibt. Mehr als zweieinhalb Tonnen Leergewicht finden sich dort schnell - auch wenn man Wohnmobile und kleine Nutzfahrzeuge (Utilities) außer Acht lässt. Modelle mit weniger als 1000 Kilo sind dagegen selten.

