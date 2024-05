Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Heute geht es um The Trade Desk, die ihren Kunden eine cloudbasierte Werbeplattform bieten und die Kunden auch mit künstlicher Intelligenz unterstützen. Umsatz- und Gewinnwachstum sprechen eine klare Sprache. Was sonst noch wichtig ist, erfahrt ihr im Video.

Direkt zum Video auf YouTube