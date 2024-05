ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Knorr-Bremse auf 72 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 61 auf 72 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Verlust von margenträchtigem Geschäft in China und Russland sei nun verdaut, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bezüglich der Kapitalallokation gebe es Verbesserungen und im Eisenbahngeschäft laufe es für den Bremsenhersteller in die richtige Richtung./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2024 / 11:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2024 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------