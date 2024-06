DAX®-Kursindex - Eine zusätzliche Orientierungshilfe

Zum Wochenabschluss pendelte der DAX® am Freitag bei hohen Umsätzen in einer sehr engen Range um die Schlüsselzone bei rund 18.500 Punkten. Diese Bewegungsarmut sowie den Monatsultimo möchten wir nutzen, um mal wieder den Monatschart des DAX®-Kursindex auf den Prüfstand zu stellen. Ohne Berücksichtigung der Dividenden haben die deutschen Standardwerte im März, April und Mai jeweils bei gut 7.300 Punkten ihre Monatshochs ausgebildet. Die Marke von 7.323 Punkten markiert das bisherige Allzeithoch. Die jüngste Monatskerze weist darüber hinaus nicht nur einen markanten Docht aus, sondern verblieb auch innerhalb der Handelsspanne vom April (siehe Chart). In der Summe ist dem Aktienbarometer zuletzt das Aufwärtsmomentum ein wenig abhandengekommen. Vor diesem Hintergrund kommt dem Kursverlauf des DAX®-Kursindex eine wichtige Risikofunktion zu. So gilt es in Zukunft, nicht mehr unter das alte Allzeithoch vom November 2021 bei 6.884 Punkten zurückzufallen, denn dann wäre auch der beschriebene Innenstab negativ nach unten aufgelöst. Gelingt dagegen der Spurt über die Hochs bei 7.302/7.323 Punkten, ist die aktuelle Verschnaufpause beendet und die deutschen „blue chips“ dürften wieder Aufwärtsdynamik entfachen.

DAX®-Kursindex (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®-Kursindex

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

