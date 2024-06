EQS-CMS: Invesco Digital Markets plc: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Invesco Digital Markets plc / Bestimmte Änderungen an den Sicherungsrechten, die die Secured Bitcoin-Linked Certificates besichern

Invesco Digital Markets plc: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



03.06.2024 / 14:05 CET/CEST

Invesco Digital Markets plc als Emittentin der Secured Bitcoin-Linked Certificates (ISIN: XS2376095068) gibt hiermit bekannt, dass ab dem 24. Mai 2024 bestimmte Änderungen an den Bedingungen der besicherten Secured Bitcoin-Linked Certificates vorgenommen wurden, um eine Änderung der Sicherungsrechte widerzuspiegeln, die die Secured Bitcoin-Linked Certificates besichern. Insbesondere umfassen die dem Sicherheitentreuhänder gewährten Sicherungsrechte nun unter anderem auch ein erstrangiges festes Sicherungsrecht (first fixed charge) an den Rechten, Ansprüchen und Anteilen der Emittentin an den zugrunde liegenden Krypto-Basiswerten. Weitere Details zu den Änderungen sind im ersten Nachtrag vom 28. Mai 2024 zum Basisprospekt vom 16. November 2023 in Bezug auf das Programm für Secured Bitcoin-Linked Certificates von Invesco Digital Markets plc zu finden, der auf der Website der Emittentin unter https://etf.invesco.com/de/institutional/de/product/invesco-physical-bitcoin/documents veröffentlicht wurde.

