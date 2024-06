EZB-Bankenaufsicht will Stellungnahmen zu neuem Cloud-Leitfaden einholen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die EZB-Bankenaufsicht hat die Finanzbranche zu Stellungnahmen zu ihrem neuen Leitfaden für die Auslagerungen von Aktivitäten an Cloud-Anbieter aufgerufen.

Die öffentlichen Konsultationen liefen noch bis zum 15. Juli, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mit. Mit ihrem Leitfaden will sie Geschäftsbanken erklären, wie sie die rechtlichen Anforderungen versteht und welche Erwartungen sie an die Institute beim Outsourcing von Daten hat. Banken setzen inzwischen verstärkt auf Cloud-Dienstleistungen von externen Anbietern - etwa um Kosten zu sparen. Die damit verbundene Abhängigkeit von Drittanbietern ist auch mit Risiken verknüpft. Die EZB hat unter anderem die IT-Sicherheit und mögliche Unterbrechungen von Geschäftsprozessen im Blick.

Aus Sicht der Bankenaufseher ist ein Leitfaden für die Institute notwendig geworden. Denn die Kontrolleure hätten bei der jährlichen Bankenprüfung 2023 Schwachstellen bei der Auslagerung von IT-Aktivitäten festgestellt. Das Management von Risiken im Zusammenhang mit dem Outsourcing an externe Anbieter, wozu auch die Auslagerung an Cloud-Anbieter gehört, zählt zu den Schwerpunkten der Bankenaufsicht für die Jahre 2024 bis 2026.

