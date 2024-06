Original-Research: Vectron Systems AG (von GBC AG): Halten

^ Original-Research: Vectron Systems AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Vectron Systems AG Unternehmen: Vectron Systems AG ISIN: DE000A0KEXC7 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Halten Kursziel: 10,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2024 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger US-Amerikanische Shift4-Gruppe plant Übernahme der Vectron; Übernahmepreis leicht über unserem bisherigen Kursziel Die Vectron Systems AG hat den Kapitalmarkt am 01.06.2024 über ein Business Combination Agreement mit der in den USA ansässigen Shift4-Unternehmensgruppe informiert. Dabei handelt es sich um einen geplanten Zusammenschluss beider Unternehmen, bei dem die Shift-Gruppe die Vectron AG letztlich übernehmen und vollständig integrieren wird. Zu diesem Zweck wurde ein Kaufvertrag über 41,4 % des Grundkapitals der Vectron AG, entsprechend dem Anteil des Vorstands der Vectron AG, abgeschlossen. Darüber hinaus wird die Shift-Gruppe eine geplante Kapitalerhöhung um 10 % (805.651 Aktien) ohne Bezugsrecht vollständig zeichnen. Schließlich hat sich Shift4 verpflichtet, innerhalb von sechs Werktagen ein Übernahmeangebot für alle Vectron-Aktien abzugeben. Sowohl der Kapitalerhöhung als auch dem Übernahmeangebot liegt ein Kaufpreis von 10,50 EUR zugrunde, was nach Angaben des Unternehmens einer Prämie von 50,4 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate entspricht. Die Transaktion steht unter der Bedingung, dass es der Shift-Gruppe gelingt, eine Zielmarke von 70 % zu überschreiten. Im Erfolgsfall und damit bei Zustandekommen der Transaktion hat sich Vectron verpflichtet, verschiedene Maßnahmen wie ein Delisting, den Abschluss eines Beherrschungsvertrages oder einen Squeeze-out zu unterstützen. Die Vectron Systems AG hat sich vor dem Übernahmeangebot operativ sehr überzeugend entwickelt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte ein deutlicher Umsatzsprung von 49 % auf 37,02 Mio. EUR (VJ: 25,22 Mio. EUR) erzielt werden. Neben anorganischen Effekten (Akquisition acardo: 10,63 Mio. EUR) profitierte das Unternehmen von einem starken Anstieg der wiederkehrenden Umsätze um 25 % 11,23 Mio. EUR (VJ: 9,01 Mio. EUR). Aufgrund des starken Umsatzwachstums verbesserte sich auch das EBITDA deutlich auf 3,72 Mio. EUR (-3,86 Mio. EUR). Dieser Erfolg setzte sich auch im ersten Quartal 2024 fort, in dem eine Umsatzsteigerung von 10 % auf 9,7 Mio. EUR (VJ: 8,8 Mio. EUR) und eine Verbesserung des EBITDA auf 0,7 Mio. EUR (VJ: 0,5 Mio. EUR) erreicht wurde. In Kürze werden wir ein Research-Update mit einer Überarbeitung des Bewertungsmodells veröffentlichen. Bis dahin behalten wir unser bisheriges Kursziel von 10,00 EUR bei und vergeben angesichts des starken Kursanstiegs das Rating HALTEN (bisher: KAUFEN). Auch das Übernahmeangebot in Höhe von 10,50 EUR liegt auf dem Niveau des bisher von uns errechneten Kursziels und erscheint somit fair. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29965.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum (Zeitpunkt) der Fertigstellung: 04.06.2024 (10:50 Uhr) Datum (Zeitpunkt) der ersten Weitergabe: 04.06.2024 (12:00 Uhr) -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °