DAX® - Bollinger Bänder: eine besondere Konstellation

Wie gewonnen, so zerronnen in dieser Woche! Schließlich musste der DAX® gestern deutlich Federn lassen. Damit steht auch die Haltezone aus dem jüngsten Verlaufstief (18.394 Punkte) und der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.330 Punkten) wieder „im Feuer“. Interessant ist, dass die Umsätze im Vergleich zum Vortag spürbar anzogen. Spannend ist darüber hinaus noch ein weiterer Aspekt: Die Bollinger Bänder haben sich aktuell stark zusammengezogen. So liegen zwischen den Begrenzungen des Volatilitätsindikators derzeit nur noch 480 Punkte. Eine derart geringe Schwankungsbreite legt oftmals den Grundstein für den nächsten Trendimpuls, der dann oftmals auch dynamisch ausfällt. Apropos Bollinger Bänder: Das untere Band verläuft derzeit bei 18.420 Punkten und bestätigt damit die o. g. Unterstützungszone. Kurzfristig gilt also das Motto „make or break“. Ein Silberstreif kommt – wie so oft – aus den USA. Dort haben sowohl der S&P 500® als auch der Nasdaq-100® zuletzt eine erfolgreiche Belastungsprobe ihrer 50-Tages-Glättungen vollzogen, indem sie auf dieser Basis jeweils „Hammer“-Umkehrmuster ausgeprägt haben.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.