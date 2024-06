EQS-News: Fabasoft AG: Fabasoft bekräftigt Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2023/2024

EQS-News: Fabasoft AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Dividende

Die Fabasoft AG (ISIN AT0000785407, WKN 922985, Prime Standard) veröffentlichte am 5. Juni 2024 die Konzern-Zahlen für das Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 - 31. März 2024):

Umsatzerlöse: 81,0 Mio. EUR (69,2 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2022/2023)

EBITDA: 21,6 Mio. EUR (16,8 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2022/2023)

EBIT: 13,4 Mio. EUR (10,0 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2022/2023)

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit: 19,5 Mio. EUR (7,0 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2022/2023)

Bestand der liquiden Mittel: 25,1 Mio. EUR zum 31. März 2024 (26,6 Mio. EUR zum 31. März 2023)

Linz, am 5. Juni 2024 – Der Umsatz des Fabasoft Konzerns stieg in dem am 31. März 2024 zu Ende gegangenen Geschäftsjahr 2023/2024 von 69,2 Mio. EUR um 16,9% auf 81,0 Mio. EUR.

Steigerung der Profitabilität trotz anhaltender Investitionen in Wachstumsmaßnahmen

Bei anhaltenden Investitionen für Forschung und Entwicklung, den Auf- und Ausbau der Fabasoft Ökosysteme sowie höheren Personalaufwendungen steigerte der Fabasoft Konzern das Betriebsergebnis (EBIT) im Geschäftsjahr 2023/2024 im Vorjahresvergleich auf 13,4 Mio. EUR. Das EBITDA erhöhte sich im Vergleichszeitraum auf 21,6 Mio. EUR. Auch im Geschäftsjahr 2023/2024 lagen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung des Fabasoft Konzerns mit einer Forschungsquote von 31,4 % bezogen auf die Umsatzerlöse wiederum auf einem im Branchenvergleich sehr hohen Niveau. Schwerpunkte setzte Fabasoft dabei auf die Forschung und Entwicklung unternehmenseigener Softwareprodukttechnologie und darauf aufbauende Cloud- und Appliance-Angebote sowie Anwendungsfelder der Künstlichen Intelligenz (KI).

„Das abgelaufene Geschäftsjahr hat gezeigt, dass sich der Fabasoft Konzern mit der konsequenten Verfolgung der Fabasoft Ökosystem-Strategie auf dem richtigen Weg befindet“, kommentiert Fabasoft CEO Dipl.-Ing. Helmut Fallmann das vergangene Geschäftsjahr 2023/2024. „Durch die leistungsstarke Kombination aus der Fabasoft PROCECO Cloud und Mindbreeze profitieren Unternehmen von einer gesteigerten Prozessqualität, Prozessgeschwindigkeit und Prozesssicherheit bei gleichzeitiger Reduzierung der Prozesskosten“, so Fallmann weiter.

Zum 31. März 2024 beschäftigte das Unternehmen 497 Mitarbeitende. Ein Jahr zuvor waren es noch 451 Mitarbeitende.

In der Hauptversammlung der Fabasoft AG am 2. Juli 2024 wird für das Geschäftsjahr 2023/2024 eine Dividendenausschüttung von 0,10 Euro je Aktie (ISIN AT0000785407)vorgeschlagen werden.

Der Geschäftsbericht und der Jahresfinanzbericht sind unter folgenden Links abrufbar:

Geschäftsbericht:

Deutsch (PDF):

https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_Geschaeftsbericht_2023_2024.pdf

Englisch (PDF):

https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_AnnualReport_2023_2024.pdf

Jahresfinanzbericht:

Deutsch (ESEF):

https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_Jahresfinanzbericht_2023_2024_ESEF.zip

Englisch (PDF):

https://www.fabasoft.com/group/Fabasoft_AG_AnnualFinancialReport_2023_2024.pdf

Über Fabasoft:

Fabasoft zählt zu den führenden Softwareproduktunternehmen und Cloud-Dienstleistern für digitales Dokumenten-, Prozess- und Aktenmanagement in Europa. Mit dem einzigartigen Ökosystem Fabasoft PROCECO vereint Fabasoft leistungsstarke Software Solutions für dokumentenintensive Geschäftsprozesse. Zahlreiche namhafte Privatunternehmen und Organisationen der öffentlichen Verwaltung vertrauen seit mehr als drei Jahrzehnten auf die Qualität und Erfahrung von Fabasoft.

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)

Linz, 5. Juni 2024

Mag. Klaus Fahrnberger, Investor Relations Manager

E-Mail: ir@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62 0

05.06.2024 CET/CEST

