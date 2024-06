Trading-Chance Mercedes-Benz Group: Schlüssel-Supportzone erreicht

Werbung

Lange waren sich viele Investoren sicher, dass große Automobilkonzerne wie die Mercedes-Benz Group auch diesem schwieriger gewordenen Umfeld trotzen würden. Doch seit Anfang April ist die Zuversicht erheblich geschwunden, eine Korrektur setzte ein. Mittlerweile jedoch wirkt die Aktie „auskorrigiert“ und hat zudem eine massive Supportzone erreicht: eine Trading-Chance Long.

Wir hatten an dieser Stelle am 6. März einen Short-Trade auf die Mercedes-Benz Group vorgestellt. Diese Position liegt zwar aktuell nur um die zwölf Prozent in der Gewinnzone. Aber es ist auch nicht der Gewinn, sondern die charttechnische Konstellation bei der Aktie, die jetzt anregt, die Position zu schließen und spekulativ ins Bullen-Lager zu wechseln.

Perspektive „Jammern auf hohem Niveau“

Richtig ist zwar, dass der bis Anfang April währende Höhenflug der Aktie äußerst ambitioniert war, da man da schon wissen konnte, dass die Mercedes-Benz Group 2024 keine noch höher steigenden Gewinne pro Aktie einfahren dürfte, sondern eher etwas weniger verdienen würde.

Aber das spielt sich auf grandios hohem Gewinnlevel ab. Und die selbst für die Automobilbranche niedrige Bewertung über das Kurs/Gewinn-Verhältnis (aktuell 5,6 auf Basis der 2024er-Konsens-Gewinnschätzung der Analysten) und die immens hohe Dividendenrendite sind Argumente, die die Aktie auf der Unterseite stützen können. Vom durchschnittlichen Kursziel der Analysten, das mit momentan 87 Euro weit über dem aktuellen Kursniveau liegt, mal ganz abgesehen.

Perfektes Sprungbrett für die Bullen

Aktuell wichtiger ist aber das Chartbild. Hier sehen wir, dass die ausgiebige Korrektur die Mercedes-Benz Group Aktie in eine ungewöhnlich massive Unterstützungszone geführt hat, in der man seit mehreren Tagen versucht, einen Boden auszubilden. Sie setzt sich aus einer bis Anfang 2023 zurückreichenden, horizontalen Supportzone, der unteren Begrenzung des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals und, last but not least, der 200-Tage-Linie zusammen.

Gelänge es, hier zu drehen, wäre das ein ideales Sprungbrett für einen neuen Aufwärtsimpuls. Misslingt es indes, wäre das bullische Setup mit einem signifikanten Bruch dieser Zone umgehend vom Tisch, so dass ein Long-Trade mit einem ideal engen Stop Loss versehen werden kann.

Long-Trade an einem Schlüssel-Support

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 51,207 Euro, daraus errechnet sich ein Hebel von 4,5. Den Stop Loss würden wir bei 61,90 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 1,06 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Mercedes-Benz Group lautet HG6BD3.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 70,41 Euro, 71,06 Euro, 75,92 Euro, 77,45 Euro

Unterstützungen: 64,51 Euro, 65,32 Euro, 58,84 Euro, 55,08 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Mercedes-Benz Group

Basiswert Mercedes-Benz Group WKN HG6BD3 ISIN DE000HG6BD39 Basispreis 51,207 Euro K.O.-Schwelle 51,207 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 4,5 Stop Loss Zertifikat 1,06 Euro

