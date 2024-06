EQS-News: NanoRepro AG: Jahresabschluss 2023 bestätigt erwarteten Rückgang bei Umsatz und Ergebnis nach Wegfall des COVID-19-Geschäfts – Starkes Wachstum mit Selbstdiagnostik und Nahrungsergänzungsmitteln

EQS-News: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

NanoRepro AG: Jahresabschluss 2023 bestätigt erwarteten Rückgang bei Umsatz und Ergebnis nach Wegfall des COVID-19-Geschäfts – Starkes Wachstum mit Selbstdiagnostik und Nahrungsergänzungsmitteln



06.06.2024 / 10:00 CET/CEST

Umsatzrückgang von 38,5 Mio. EUR auf 3,2 Mio. EUR nach Wegfall der Umsätze mit COVID-Tests

EBITDA sinkt auf -4,4 Mio. EUR (+5,5 Mio. EUR), Jahresergebnis von -4,7 Mio. EUR (2023: -3,7 EUR)

Hohe Eigenkapitalquote von 97 Prozent als Basis für künftiges Wachstum

Umfassende Investitionen zum Markenaufbau und Neukundengewinnung im Kernportfolio der Selbstdiagnostiktests und Nahrungsergänzungsmittel

Wichtige strategische Weichenstellungen für künftiges Wachstum in neuen Märkten und mit neuen Kunden eingeleitet

Weiteres Umsatzwachstum für 2024 erwartet – Profitabilität durch Investitionen belastet

Marburg, 06. Juni 2024. Die NanoRepro AG (Symbol: NN6; ISIN: DE0006577109), Innovationsführer und Produzent von Selbstdiagnostika-Tests und Anbieter von Nahrungsergänzungsprodukten, hat heute die testierten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht und die im April publizierten vorläufigen Zahlen bestätigt. Demnach verbucht das Unternehmen nach Wegfall des COVID-Geschäfts einen deutlichen Umsatzrückgang von 38,5 Mio. EUR auf 3,2 Mio. EUR. Der Umsatz im Kerngeschäft entwickelte sich hingegen sehr erfreulich. Das EBITDA fiel im Berichtsjahr 2023 mit -4,4 Mio. EUR nach 5,5 Mio. EUR im Vorjahr wie erwartet entsprechend niedriger aus. Dies ist begründet in hohen Aufwendungen für Marketing- und Vertriebsausgaben, mit denen NanoRepro neue Märkte und Kundengruppen im Kerngeschäft erschließen will.

„Nach einer dreijährigen Sonderkonjunktur für NanoRepro infolge der extremen Nachfrage nach COVID-Tests ist unser Geschäft im Jahr 2023 wieder auf den normalen Wachstumskurs zurückgekehrt. Bereinigt um die mit der Pandemie verbundenen Umsätze sehen wir in unserem Kerngeschäft einen deutlichen Anstieg beim Umsatz gegenüber dem Vorjahr als auch gegenüber der Zeit vor der Pandemie. Das bestätigt unseren Fokus auf Tests zur Selbstdiagnostik und Nahrungsergänzungsprodukte. Hier sehen wir erhebliches organisches Wachstumspotenzial, wobei wir unsere Marktdurchdringung weiter ausbauen müssen, um nachhaltig profitabel zu werden. Die Basis dafür haben wir gelegt. Strategische Übernahmen und Kooperationen sollen diesen Weg auch anorganisch beschleunigen“, erläutert Lisa Jüngst, CEO von NanoRepro.

Geschäftsjahr 2023 geprägt vom Wegfall der Pandemie-bedingten Erlöse – Wachstum im Kerngeschäft

Auf Basis der testierten Zahlen erzielte NanoRepro im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 3,2 Mio. EUR. Der Umsatz des Vorjahres in Höhe von 38,5 Mio. EUR war maßgeblich von der Nachfrage nach SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests während der Corona-Pandemie beeinflusst. Bereinigt um diese außerordentlichen Umsätze mit Corona-Schnelltests erwirtschaftete NanoRepro im Berichtsjahr im Kerngeschäft der ZuhauseTEST´s zur Selbstdiagnose von Krankheiten sowie den Nahrungsergänzungsmitteln 2,5 Mio. EUR. Diese liegen deutlich über den 1,2 Mio. EUR, die im Jahr 2019 vor der Pandemie erwirtschaftet wurden, und um 18 Prozent über den 2,1 Mio. EUR des Vergleichszeitraums 2022.

In Folge des erheblichen Umsatzrückgangs und der Aufwendungen zum Ausbau des Kerngeschäfts lag das EBITDA im abgelaufenen Geschäftsjahr bei -4,4 Mio. EUR nach 5,5 Mio. EUR im Vorjahr. Das Jahresergebnis belief sich auf -4,7 Mio. EUR gegenüber -3,7 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2022. Kostenseitig wirkten sich insbesondere die Marketing-/Werbekosten in Höhe von 3,1 Mio. EUR aus, die planmäßig in den Aufbau der Marken im Kernportfolio investiert wurden sowie Aufwendungen für die Einführung neuer Produkte im Bereich Nahrungsergänzungsmittel. So hat NanoRepro das Vertriebsnetz für ZuhauseTEST´s im Inland wie auch im europäischen Ausland durch die Intensivierung bestehender Geschäftsverbindungen als auch die Gewinnung neuer Handelspartner ausgebaut.

Hohe Eigenkapitalquote und umfangreiche liquide Mittel für künftiges Wachstum

Die Bilanzsumme lag zum Jahresende 2023 bei 41,5 Mio. EUR, nach 49,5 Mio. EUR zum Bilanzstichtag 2022. Die Eigenkapitalquote liegt bei sehr hohen 97 Prozent (Vorjahr: 95 Prozent) und bietet der Gesellschaft damit umfassenden Spielraum zur Umsetzung der Wachstumsstrategie. Das Working Capital verringerte sich um 10 Mio. EUR auf weiterhin erfreuliche 34,0 Mio. EUR.

„Die vergangenen drei Jahre waren für NanoRepro aus operativer und finanzieller Hinsicht einmalig. Wir mussten unser Angebot an Selbsttest für COVID-19 in kürzester Zeit massiv ausbauen und profitierten von der immensen Nachfrage. Dieser einmalige Umsatztreiber ist mit dem Ende der Pandemie vorüber. Die dadurch erreichte Stärkung unserer finanziellen Aufstellung ist nun das ideale Fundament für das weitere Wachstum unseres Kerngeschäfts. Mit der Ausweitung unserer Vertriebskanäle auf den Einzelhandel konnten wir im vergangenen Jahr bereits neue Märkte und Kundengruppen erschließen“, sagt Stefan Pieh, CFO von NanoRepro.

Ausbau des Kerngeschäfts in neuen Märkten und mit breiterem Angebotsportfolio

Nach der erfolgreichen Entwicklung in Folge der Pandemie fokussiert sich das Unternehmen jetzt wieder auf den Ausbau des Kerngeschäfts mit Selbstdiagnostik und Nahrungsergänzungsmittel.

Bereits im Oktober 2023 hatte sich NanoRepro mit 9,9 Prozent an der Deutsche Kosmetikwerke AG beteiligt, um den geplanten Ausbau des eigenen Produktportfolios um Kosmetik-Produkte voranzutreiben. Die vollständig veganen sowie mikroplastik- und parfümfreien Produkte des im Jahr 2022 gegründeten Unternehmens, die unter der Marke „NewKee“ vermarktet werden.

In Folge der zeitlichen Verzögerungen bei der Prüffreigabe in Zusammenhang mit der Lizenzvereinbarung im Bereich zur „Kontinuierlichen Glukosemessung“ werden entgegen den bisherigen Erwartungen bei Einhaltung des Zeitplans erste Umsätze im Verlauf des Geschäftsjahres 2025 und nicht wie ursprünglich geplant noch in 2024 erwartet.

Weiteres Umsatzwachstum für Gesamtjahr 2024 geplant

Nach dem deutlichen Umsatzanstieg im Kerngeschäft im Jahr 2023 erwartet die die NanoRepro AG auch im Jahr 2024 eine Fortsetzung der positiven Entwicklung beim Verkauf der ZuhauseTEST´s und den Nahrungsergänzungsmittel. Bereits im ersten Quartal 2024 wurden Umsätze in Höhe von 1,1 Mio. EUR erzielt. Gegenüber dem Umsatz des Vorjahresquartals in Höhe von 0,6 Mio. EUR ist das ein Anstieg um 80 Prozent. Diese erfreuliche Entwicklung wurde von umfangreichen Marketing- und Werbemaßnahmen begleitet, um den Bekanntheitsgrad der Marke und der Produkte zu steigern und zum anderen den Ausbau des Produktportfolios vorzunehmen. So steht NanoRepro im Segment ZuhauseTEST in konkreten Verhandlungen mit mehreren großen Handelsgesellschaften über die Neulistung oder auch die Erweiterung der bestehenden Geschäftsverbindung, woraus bei der erwarteten Umsetzung von einzelnen Vertriebsprojekten positive Umsatz- und Ertragseffekte erwartet werden. Neben dem organischen Wachstum sieht das Management in einer anorganischen Weiterentwicklung der Gesellschaft zusätzliche Möglichkeiten für profitables Wachstum und führt hierzu konkrete Gespräche.

Im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel ist eine deutliche Umsatzausweitung für 2024 geplant, nachdem im vierten Quartal 2023 die breitere Vermarktung des bisherigen Produktportfolios gestartet ist und das Sortiment in Jahr 2024 um weitere Produkte ergänzt wird. Insgesamt geht der Vorstand von einer Steigerung des Gesamtumsatzes im Jahr 2024 zwischen 10 Prozent und 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Im Kerngeschäft von NanoRepro mit Selbstdiagnostika-Tests und Nahrungsergänzungsprodukten soll der Umsatzanstieg hingegen zwischen 30 Prozent und 40 Prozent betragen. Insbesondere aufgrund der geplanten Investitionen in den nachhaltigen Markenaufbau wird auch im laufenden Geschäftsjahr mit einem negativen, wenngleich gegenüber 2023 verbesserten Jahresergebnis im niedrigen bis mittleren siebenstelligen Bereich gerechnet.

Der vollständige Geschäftsbericht 2023 findet sich unter:

https://www.nanorepro.com/investoren/finanzberichte

Über die NanoRepro AG

Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - darunter verschiedene Corona-Tests und fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt die NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst@nanorepro.com

