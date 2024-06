Nemetschek kauft Bausoftware-Anbieter in USA für gut 700 Mio Euro

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Münchner Bau- und Medien-Software-Spezialist Nemetschek kauft in den USA für umgerechnet mehr als 700 Millionen Euro zu.

Nemetschek erwirbt das 2008 gegründete Unternehmen GoCanvas, das Software zur papierlosen Erfassung, Auswertung und Bearbeitung von Baustellendaten anbietet, wie der neue Eigentümer am Donnerstag mitteilte. Der Kaufpreis liege beim 11,5-fachen der wiederkehrenden Umsätze (ARR), die 2023 bei 67 Millionen Dollar lagen. Daraus errechnet sich ein Preis von rund 770 Millionen Dollar (705 Millionen Euro). Finanzieren will Nemetschek die Übernahme aus der eigenen Kasse und mit Krediten.

Die in Reston im US-Bundesstaat Virginia ansässige GoCanvas gehört seit 2019 dem auf Software spezialisierten Finanzinvestor K1 Capital, der damals an die Firmengründer rund 150 Millionen Euro zahlte. Die auf Abonnement-Basis verkaufte Software hatte Anfang des Jahres rund 300.000 Nutzer. In den vergangenen Jahren sei der Umsatz im Schnitt um mehr als 20 Prozent gewachsen. Man erwarte, dass das so weitergehe und GoCanvas die Rendite nach und nach auf das Niveau von Nemetschek steigern könne, erklärte der neue Eigentümer.

"Die Akquisition von GoCanvas eröffnet signifikante Wachstumschancen und technologische Synergien, indem sie den Markt- und Kundenzugang beider Unternehmen weiter verbessert"; begründete Nemetschek den Zukauf. Mit GoCanvas verbessere sich die Position von Nemetschek in den USA, GoCanvas könne nach der Übernahme nach Europa und Asien expandieren.

