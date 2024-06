Rüstungskonzerne Rheinmetall und Lockheed Martin vertiefen Zusammenarbeit

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Rheinmetall und der US-Konzern Lockheed Martin bauen ihre Zusammenarbeit aus.

Die beiden Rüstungskonzerne unterzeichneten eine Absichtserklärung, die auf eine Kooperation unter anderem bei Raketenartillerie- sowie Laserwaffensystemen abzielt, wie Rheinmetall am Donnerstag mitteilte. Es sei "ein logischer Schritt für uns, die Zusammenarbeit mit Rheinmetall auf die nächste strategische Ebene zu heben", sagte Lockheed-Martin-Vertreter Dennis Goege. "Beide Unternehmen verfügen über spezifische Fähigkeiten und technologische Kompetenzen, die sich hervorragend ergänzen", unterstrich Rheinmetall-Chef Armin Papperger.

Rheinmetall arbeitet unter anderem beim Kampfflugzeug F-35A mit dem US-Partner zusammen. Der Düsseldorfer Konzern will in Kürze damit beginnen, Rumpfteile für den Tarnkappenbomber in Nordrhein-Westfalen zu produzieren. Im Jahr 2023 schlossen sich Rheinmetall und Lockheed Martin zusammen, um gemeinsam ein neues Mehrfachraketenwerfer-System zu entwickeln, das von der Bundeswehr eingesetzt werden könnte.

