EQS-News: Hauptversammlung 2024 der TeamViewer SE - Aktionäre wählen neues Aufsichtsratsmitglied und stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

Hauptversammlung 2024 der TeamViewer SE -

Aktionäre wählen neues Aufsichtsratsmitglied und stimmen allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu

Göppingen, 7. Juni 2024: Auf der diesjährigen Hauptversammlung der TeamViewer SE waren 57,28 Prozent des Grundkapitals vertreten. Das virtuelle Veranstaltungsformat ermöglichte es den Aktionärinnen und Aktionären, direkt mit Aufsichtsrat und Vorstand zu interagieren und ihre Fragen live zu stellen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu, einschließlich der Bestellung von Dr. Joachim (Joe) Heel als neues unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats für eine vierjährige Amtszeit. Zusammen mit Ralf W. Dieter (Aufsichtsratsvorsitzender), Dr. Abraham (Abe) Peled, Dr. Jörg Rockenhäuser, Swantje Conrad, Axel Salzmann, Hera Kitwan Siu und Christina Stercken bildet Joe Heel nun den Aufsichtsrat von TeamViewer. Damit folgt Heel auf Stefan Dziarski, Partner bei der Private-Equity-Gesellschaft Permira, der sein Aufsichtsratsmandat bei TeamViewer zum 11. Dezember 2023 niedergelegt hatte.

Oliver Steil, CEO von TeamViewer, sagte: „TeamViewer ist ein gesundes, finanzstarkes Unternehmen mit gutem Wachstum, attraktiver Profitabilität und einem starken Cashflow. Im Jahr 2023 haben wir unser Produktportfolio maßgeblich verbessert, unsere Technologiepartnerschaften ausgebaut und unsere Organisationsstruktur global gestärkt. Dadurch haben wir unsere Ziele für 2023 erfüllt und sind auf dem besten Weg, unsere Ziele für 2024 ebenso zu erreichen. Unsere hochmodernen Lösungen sind auf die Bedürfnisse unserer Kunden in einer zunehmend digitalisierten Welt zugeschnitten. Dies und unser unermüdliches Engagement im Bereich Innovation stärken unsere Position und ermöglichen es uns, unsere Rolle als zuverlässiger Partner im globalen Technologieökosystem auszubauen und unseren Erfolgskurs fortzusetzen.“

Ausführliche Informationen zu den Abstimmungsergebnissen und zur Hauptversammlung finden Sie auf der Website des Unternehmens: https://ir.teamviewer.com/hv.

Über TeamViewer

TeamViewer ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine Konnektivitätsplattform für den Fernzugriff, die Steuerung, das Management, die Überwachung und die Reparatur von Geräten aller Art anbietet - von Laptops und Mobiltelefonen bis hin zu Industriemaschinen und Robotern. Obwohl TeamViewer für die private Nutzung kostenlos ist, hat es rund 640.000 Abonnenten und ermöglicht Unternehmen jeder Größe und Branche, ihre geschäftskritischen Prozesse durch nahtlose Konnektivität zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie Geräteverbreitung, Automatisierung und New Work gestaltet TeamViewer die digitale Transformation proaktiv und entwickelt kontinuierlich Innovationen in den Bereichen Augmented Reality, Internet of Things und Künstliche Intelligenz. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten weltweit installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen und beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mitarbeiter. Im Jahr 2023 erzielte TeamViewer einen Umsatz von rund 627 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Mitglied im MDAX. Weitere Informationen finden Sie unter www.teamviewer.com.

Kontakt

Presse

Martina Dier

Vice President Communications

E-Mail: press@teamviewer.com

Investor Relations

Bisera Grubesic

Vice President Investor Relations

E-Mail: ir@teamviewer.com



