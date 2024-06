EQS-News: EQUI.TS GmbH (10.06.2024) bekräftigt Anlageurteil KAUFEN für Viscom SE

EQS-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Research Update

Wie angekündigt, war das Q1/24 schwach. Zeitgleich schien die erhoffte Geschäftsbelebung im H2/24 jüngst weniger realistisch, weshalb die 24er Guidance korrigiert werden musste, fassen die Analysten von EQUI.TS GmbH in Frankfurt/M die jüngste Entwicklung der Rahmendaten für Viscom zusammen.

Die 3M/24-Book-to-Bill-Ratio lasse einen weiteren Umsatzrückgang erwarten, denn die Kennzahl erreichte gegen rekordhohe Q1/23-Umsatz- und Orderniveaus 99,9 %.

Das Chance-/Risiko-Verhältnis sei seit geraumer Zeit eingetrübt. Die Aktie notiere unter dem 5-Jahrestief aus dem FY 2020. Zusätzlich belaste die überraschende Gewinnwarnung vom 23.05.24 das Investorenvertrauen und den Aktienkurs. Eine mehrjährige Schrumpfungsphase sei - so die Überzeugung der Researcher - im Aktienkurs eingepreist. Diese stehe gleichwohl ihrer Meinung nach nicht bevor, wenn – wie auf der HV angekündigt - nicht nur kurzfristige Kostensenkungen (Kurzarbeit etc.), sondern auch strukturelle Ertragsverbesserungen (Stichwort Fertigungstiefe) künftig die Margen verbessern würden.

Die globalen und insbesondere die nationalennicht auf eine kraftvolle Nachfragebelebung hin. Das gelte in besonderem Maße für die dominierende Kundengruppe aus der Automobil-Elektronik, die aktuell sehr vorsichtig agiere. Übrigens sei keingemessen an den Anfragen – zu verspüren; doch betraf die Verunsicherung und Orderzurückhaltung jüngst immer mehr Kundengruppen, so die Erklärungen des Vorstands auf der HV.Langsam lichte sich die Stimmung; dieangesichts der wieder runder laufenden Weltwirtschaftin die Zukunft wie seit gut einem Jahr nicht mehr. Die vom Ifo-Institut abgefragtenund erreichten damit den höchsten Stand seit April 2023. Auch im Euroraum hat sich die, wenn auch auf niedrigem Niveau. So ist nicht nur die von der EU-Kommission erhobene Verbraucherstimmung leicht um 0,5 auf −14,3 Punkte gestiegen. Auch der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft, der Industrie und Dienstleister zusammenfasst (PMI Composite), hat zugelegt und liegt nun auf dem. Damit zeichnet sich für. Das bislang Hoffnung machende Szenario einer vom Industriesektor ausgehenden und getragenen Erholung der chinesischen Wirtschaft wirkt nämlich noch wenig gefestigt.Die Geopolitik bleibe - genauso wie die Inflation - ein übergeordneter Belastungsfaktor, so die Aktienexperten.Die aktuelle, der seit kurzem von der AG in eine SE umgewandelte Viscom - Bewertung sei – auf Basis der- weiterhin ausgesprochen günstig. Besonders aufmerksam beobachten die Analysten den KPI „und bekräftigen