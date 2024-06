Pressestimme: 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Europawahl

LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - 'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu Europawahl

Was für ein Europa soll das sein, das die Deutschen gestern gewählt haben? Stabil konservativ, überhaupt nicht mehr so grün, sozialdemokratisch schon gar nicht, ein bisschen liberal, aber vor allem ziemlich weit rechts. Oder war es vielmehr so, dass es ihnen eigentlich gar nicht um die zukünftige Politik in Brüssel und Straßburg ging, sondern um die aktuelle in Berlin? Wenn das tatsächlich so sein sollte, dann ist das ziemlich kurz gedacht. Ob Bundeskanzler Olaf Scholz und seine Ampelkoalition diesen lauten Weckruf überhaupt als solchen versteht, ist zu bezweifeln. Nimmt man die Ergebnisse aus den anderen europäischen Ländern zusammen, bleibt in der EU vieles, wie es die vergangenen Jahre schon war. Das Europäische Parlament wird wieder von den Konservativen angeführt werden. Die Sozialdemokraten halten sich als zweitstärkstes Lager vor den Liberalen. Also alles nicht so schlimm? Von wegen. In einem Europa, das auf Sicherheit durch Gemeinsamkeiten baut, haben diejenigen am meisten an Stimmen zugelegt, die auf das Trennende setzen./yyzz/DP/zb