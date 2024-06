Wer am Anleihemarkt investiert, verleiht Geld – und will es am Ende der Laufzeit zurück. Einzuschätzen, ob derjenige, dem Geld geliehen wird, es auch zurückzahlen kann, ist deswegen entscheidend für den Erfolg. Bloß: Wie kann man die Zahlungsfähigkeit gut bewerten?

Eine Orientierung bieten die Analysen von Ratingagenturen wie Fitch, Moody’s oder S&P. Sie bewerten die Kreditwürdigkeit von Staaten oder Unternehmen mit Noten wie „AAA“ oder „Ba1“. In dieser Episode fragt Georg den Deutschland-Chef von S&P Global Ratings, Tobias Mock, wie solche Bewertungen zustande kommen, welche Aussagekraft sie haben und wo du checken kannst, wer wie geratet ist.

Eine Übersicht, was es mit Ratings auf sich hat und wie die 40 Dax-Unternehmen derzeit von den Ratingagenturen eingestuft werden, findest du hier.

