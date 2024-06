ADS-TEC Energy stellt neue Produkt-Features vor – auf der Power2Drive, Halle C6, Stand 410

EQS-Media / 13.06.2024 / 14:30 CET/CEST



ADS-TEC Energy präsentiert auf der Power2Drive in München neue Produktfeatures für seine Ultraschnellladelösung ChargePost.

Dabei handelt es sich um eine neue Kabellänge, die ein höheres Strom-Rating ermöglicht, eine optionale Kabelaufhängung, die die User Experience nochmals erhöht, sowie eine komfortable Überdachung.

Besuchen Sie ADS-TEC Energy auf der Power2Drive in Halle C6, Stand 410.

Nürtingen, 13. Juni 2024.

ADS-TEC Energy

, weltweit führender Anbieter von batteriegepufferter, ultraschneller Ladetechnologie, stellt bei der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität

Power2Drive Europe

vom 19. bis 21. Juni zwei neue optionale Produktfeatures für den ChargePost vor: „Wir zeigen erstmals unser praktisches Kabelmanagementsystem, das die Nutzung ergänzt um eine komfortable Überdachung. Diese Option ermöglicht es, PV-Module anzubringen, mit denen die großen Werbebildschirme und andere Komponenten des ChargePost mit eigens produzierter Energie versorgt werden können“, sagt Sascha König, Director Product Marketing Charging bei ADS-TEC Energy. Diese Features bieten den Kunden wertvolle Vorteile wie eine optimierte Customer Experience, die Senkung von Energiekosten und die Erweiterung der Einsatzzwecke des ChargePosts.

Die neue Kabelaufhängung ist optional ausrüstbar, die weit ausladenden Kabelarmen ermöglichen einen noch flexibleren Einsatz. Das erhöht die Installationsvielfalt bei der Planung von Neubauten oder bei bereits vorgegebenen Parkplatzsituationen. Außerdem erweitert es die Erreichbarkeit verschiedenster Fahrzeugtypen, bis hin zu Ladebuchsen von Nutzfahrzeugen und LKWs. Die Kabelaufhängung wurde außerdem mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet, die für eine gute Ausleuchtung der gesamten Parkplatzsituation und ein angenehmes und sicheres Ladeerlebnis auch bei Nacht sorgt.

Damit einhergehend stellt ADS-TEC Energy den Einsatz neuer Ladekabel einer höheren Leistungsklasse vor, die dementsprechend ein höheres Strom-Rating ermöglichen. Dadurch entsteht eine noch bessere Ladeperformance für die 400-Volt-Fahrzeugklasse. Sie steigt von bisher 200 A auf maximal 400 A mit einem Constant Current von 375 A.

Was die Produktpalette von ADS-TEC Energy auszeichnet, sind seine multifunktionalen Anwendungsgebiete. Gründer und CEO Thomas Speidel dazu: „Wir wollen mehr anbieten als schnelle Ladestationen. Unsere Produkte können dank integriertem und intelligentem Batteriespeicher eine Vielzahl von Funktionen und Dienste zur Verfügung stellen.“ Der eingebaute Speicher etwa erlaubt, dass die ultraschnellen Ladelösungen Elektroautos auch an leistungsbegrenzten Netzanschlusspunkten in wenigen Minuten statt in Stunden laden können. Die zum Ladezeitpunkt benötigte hohe Ladeleistung wird einfach aus dem internen Speicher hinzugezogen, welcher sich bereits während des Ladevorgangs schon wieder nachfüllt. Das ermöglicht ultraschnelles Laden überall – ganz ohne aufwendigen Netzausbau – und zwar für Dutzende von Autos am Tag pro Ladestation.

Der verbaute Speicher erbringt außerdem Energie- und weitere Dienstleistungen, die in Zeiten der Energiewende immer wertvoller werden:

Integration lokaler Solarerzeugung

Vermeiden von teuren Lastspitzen

Handeln mit Energie im Netz, da immer häufiger abwechselnd Überschuss oder Mangel besteht

Werbeeinnahmen durch zwei optionale 75“-LED-Bildschirme

„Flexibilität ist ein wesentlicher Faktor der Energiewende und dem begegnen wir mit unseren Produkten und Services“, so Thomas Speidel weiter. „Eine einzige Investition ermöglicht viele Nutzungsmöglichkeiten – das schätzen unsere Kunden, weil es wirtschaftliche Vorteile bringt, Ressourcen spart und die Energiewende gleichermaßen vorantreibt.“

Die Aufstellung der batteriegepufferten Schnelllader ist unkompliziert und einfach. Will man bislang superschnelles Laden mit hohen Ladeleistungen anbieten, muss man in der Regel das Stromnetz an diesen Orten ausbauen. Das ist teuer, braucht viel Fläche für Trafostationen und Schaltanlagen und monatelange Genehmigungszeiten. Anders mit den innovativen Lösungen des baden-württembergischen Unternehmens ADS-TEC Energy. „Das Schöne ist, dass wir in der Realität bereits an vielen Orten weltweit beweisen, dass auch Dutzende von Fahrzeugen an einem Tag von unseren Produkten schnell geladen werden können, da der Speicher parallel in alle Richtungen agieren kann, sich ständig nachlädt und immer die höchstmögliche Ladeleistung bereithält“, beschreibt Sascha König die Technik.

Die von ADS-TEC Energy entwickelte Technologie wurde bereits vielfach prämiert, zuletzt mit dem

German Innovation Award 2024

. Im Jahr 2022 wurde sie sogar für den Deutschen Zukunftspreis vom Bundespräsidenten der Bundesrepublik nominiert und in den „Circle of Excellence“ aufgenommen.

Sie finden ADS-TEC Energy in Halle C6, Stand 410. Für Interviewanfragen kontaktieren Sie Juliane Kunz unter

j.kunz@ads-tec-energy.com

.

