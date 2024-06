ANALYSE-FLASH: RBC belässt Stellantis auf 'Outperform' - Ziel 31 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Stellantis auf "Outperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Nachdem der Autobauer wohl die Jahresziele bestätigt habe, dürfte sich der Fokus in Richtung der Ausschüttungen für die Aktionäre verschieben, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/mis

