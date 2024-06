DAX® - Sprungbrett genutzt

Die Unterstützungszone aus den jüngsten Tiefs bei 18.394/18.366 Punkten sowie der 50-Tages-Linie (akt. bei 18.354 Punkten) hat der DAX® gestern als Sprungbrett genutzt. Zusätzlich verstärkt wird die sich hier befindende Bastion durch das untere Bollinger Band (akt. bei 18.375 Punkten). Per Saldo hat der in den letzten Tagen immer wieder angeführte Rückzugsbereich also lehrbuchmäßig gewirkt. Drei negative Kerzen in Serie bieten offensichtlich auch im Tagesbereich eher Erholungschancen, denn genau diese Konstellation begünstigte die gestrige Aufwärtsreaktion. Den deutschen Standardwerten hat sicherlich auch die Entwicklung in den USA unter die Arme gegriffen. Dort haben S&P 500® sowie Nasdaq-100® jeweils mit Aufwärtsgaps neue Allzeithochs (5.447 bzw. 19.557 Punkte) erreicht. Wo wir gedanklich schon jenseits des Atlantiks sind, noch ein Blick auf die dortige Börsenstimmung. Die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) signalisiert zwar einen Anstieg der Bullen (44,6 %) – bei gleichzeitiger Abnahme des Prozentsatzes der Pessimisten (25,7 %) –, doch ein wenig Luft nach oben besitzt die Börsenstimmung noch. .

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.