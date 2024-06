Opel-Mutter Stellantis stellt höhere Ausschüttungen in Aussicht

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Mailand (Reuters) - Die Opel-Mutter Stellantis hat für das kommende Jahr steigende Dividenden angekündigt.

Für 2025 strebt der Vorstand des weltweit viertgrößten Autobauers eine Ausschüttung am oberen Rand der Spanne von 25 bis 30 Prozent an statt der 25 Prozent wie in den vergangenen Jahren. "Das Unternehmen wird weiterhin Aktienrückkäufe und Dividenden nutzen, um überschüssige Barmittel an die Aktionäre zurückzugeben", teilte Stellantis am Donnerstag im Vorfeld des Investorentages mit.

Der Konzern, der 2021 durch die Fusion von Fiat Chrysler und dem Peugeot-Hersteller PSA entstanden ist, bestätigte seine Prognosen für das laufende Jahr, darunter eine bereinigte operative Marge von zehn bis elf Prozent im ersten Halbjahr.

Der Investorentag findet einen Tag nach der Ankündigung der EU statt, einem der größten Märkte des Unternehmens, dass sie ab Juli zusätzliche Zölle von bis zu 38,1 Prozent auf importierte chinesische Elektrofahrzeuge erheben wolle.

