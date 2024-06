Tesla hebt wegen China-Zöllen vermutlich Preis für Model 3 an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der US-Elektroautobauer Tesla hebt wegen der drohenden Einfuhrzölle auf chinesische Elektroautos in der Europäischen Union wohl den Preis für sein Model 3 an.

"Wir gehen davon aus, dass wir die Preise für das Model 3 ab dem 1. Juli 2024 erhöhen müssen", schrieb das Unternehmen am Donnerstag auf seiner Homepage. "Grund dafür sind zusätzliche Einfuhrzölle, die wahrscheinlich auf alle in China hergestellten und in der EU verkauften Elektrofahrzeuge erhoben werden." Details, wie stark der Preis erhöht werden soll, nannte Tesla zunächst nicht. Tesla fertigt die Fahrzeuge in seinem Werk in Shanghai für den europäischen Markt.

Die EU-Kommission hatte am Mittwoch angekündigt, ab Juli vorläufige Zölle von bis zu 38,1 Prozent zusätzlich zu erheben. Die neuen Zölle gelten ab dem 4. Juli, sofern es bis dahin keine Einigung mit China geben sollte. Die westlichen Autobauer mit ihren Importen aus China wie Tesla und BMW sollen als mit kooperierende Unternehmen behandelt werden. Für diese gilt ein Zusatzzoll von 21 Prozent. Unternehmen, die nicht kooperierten, müssen mit dem Aufschlag von 38,1 Prozent kalkulieren. Tesla stellte als einziges Unternehmen einen Antrag auf einen individuellen Zoll.

