Gewinnmitnahmen am Freitag | Adobe überzeugt mit Zahlen und Ausblick

Markt: Adobe kann mit Quartalszahlen nach Börsenschluss gestern Abend und einem besseren Ausblick auf das laufende Quartal überzeugen. KI sei dank.

Am heutigen Freitag sehen wir trotzdem an der Wallstreet auf breiter Front Gewinnmitnahmen. Vor allem die politische Situation in Europa und speziell in Frankreich werden als Vorwand genommen, die aufgelaufenen Gewinne der Woche vom Tisch zu nehmen. Die Bank of Japan hält an ihrer lockeren Geldpolitik und den Anleihekäufen fest, hat aber für den Juli Anpassungen angekündigt.

Musk erhält sein $56 Mrd. Zahlungspaket und der Tesla Firmensitz wird nach Texas verlegt.





