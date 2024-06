Versicherungsmakler schätzt Flutschaden auf bis zu 2,8 Mrd Euro

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Das Hochwasser in Süddeutschland kostet die Versicherer nach Schätzungen des Versicherungs- und Rückversicherungsmaklers Aon 2,3 bis 2,8 Milliarden Euro.

"Der Zeitpunkt für eine Schadenprognose ist zwar sehr früh, aber unsere umfassende Datenbasis und Erfahrung in Sachen Flutmodellierung lassen einen relativ differenzierten Blick auf die Schadensituation zu", sagte Aon-Deutschland-Chef Jan-Oliver Thofern am Montag. Der Branchenverband GDV hatte die versicherten Schäden zuletzt auf rund zwei Milliarden Euro veranschlagt. Steigende Preise in der Naturkatastrophen-Rückversicherung erwartet Aon als Folge des Hochwassers nicht. Es werde "keinen signifikanten Einfluss auf das Rückversicherungsgeschehen in Deutschland haben".

