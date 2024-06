DAX-FLASH: Stabilisierung hält an - Weitere Rekorde an der Nasdaq

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem stabilen Wochenstart dürfte sich der Dax am Dienstag zunächst etwas weiter erholen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zweieinhalb Stunden vor Start des Xetra-Handels 0,4 Prozent höher auf 18 149 Punkte.

Tags zuvor war der Dax zwar zwischenzeitlich noch einmal fast an das Tief vom Freitag bei 17 951 Punkten herangelaufen, hatte aber anschließend erneut den Dreh über die runde Marke von 18 000 Punkten geschafft. Sie scheint gemeinsam mit der nicht weit entfernt liegenden 100-Tage-Durchschnittslinie der jüngsten Korrektur im Dax Einhalt zu gebieten.

Dabei hilft, dass US-Technologiewerte an der Nasdaq auf weitere Rekordstände voranpreschten. Der Nasdaq-Auswahlindex Nasdaq 100 liegt 2024 inzwischen gut 18 Prozent im Plus und der breiter gefasste Nasdaq Composite ist sogar noch fast einen Prozentpunkt stärker. Die Anleger setzen neben dem Boomthema Künstliche Intelligenz (KI) auch weiter auf die Zinswende in den USA, auch wenn die US-Notenbank in der Vorwoche zunächst an ihrer Hochzinspolitik festgehalten hatte.

In Europa sehen die Marktstrategen der UBS derweil eine Überreaktion auf das politische Risiko durch die Neuwahlen in Frankreich. Diese biete Chancen, denn der wahrscheinlichste Ausgang sei eine Pattsituation mit anschließenden Kompromissen./ag/zb