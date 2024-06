ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Alstom auf 15 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alstom von 14 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Prognosen für den Zugbauer an die Zahlen zum Geschäftsjahr 2023/24 sowie die jüngst angekündigte Kapitalerhöhung an. in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das laufende Geschäftsjahr liege ihre Prognose für das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) nun 5 Prozent über der Konsensschätzung./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2024 / 16:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

