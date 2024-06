Original-Research: Cherry SE (von Montega AG): Kaufen (zuvor: Halten)

^ Original-Research: Cherry SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Cherry SE Unternehmen: Cherry SE ISIN: DE000A3CRRN9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen (zuvor: Halten) seit: 19.06.2024 Kursziel: 3,50 EUR (zuvor: 2,50 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato EBITDA-Guidance durch Kostensenkungsprogramm konservativ - Hochstufung auf 'Kaufen' Cherry hat jüngst den Geschäftsbericht 2023 und den Q1/24-Bericht veröffentlicht. Diese offenbaren, dass der Konzern in Q4/23 mehrfach gegen Covenants verstoßen hat. Details zur erfolgten Goodwill-Abschreibung untermauern indes die Vorstandsüberzeugung bzgl. der langfristig erzielbaren Wachstumsraten. Bereinigt um Einmaleffekte verfügt Cherry zudem über eine verschlankte Kostenbasis, die ein Übertreffen der EBITDA-Guidance in 2024 u.E. möglich machen Deutlich gesteigerte Reporting-Transparenz: Der GB enthält verschiedene erstmals aufgenommene Informationen wie bspw. dezidierte Risiko-Matrizen zu unterschiedlichen Unternehmensbereichen. Besonders hilfreich ist u.E. die Information, dass Cherry über Amazon bereits ein Verkaufsvolumen von mehr als 20 Millionen EUR erzielte, was >20% der Umsätze im Segment GOP entspricht. Dabei verfügt das Unternehmen zwar über einen Cherry-Webshop auf der Plattform. Bei Suchanfragen wie 'Gaming Tastatur' oder 'Gaming Switches' sind die Produkte des Unternehmens hingegen lediglich auf den hinteren Seiten zu finden, sodass eine stärkere Gewichtung des Vertriebskanals hohes zusätzliches Wachstumspotenzial verspricht. Mittelfristige Wachstumsambition unverändert - Kapitalkosten steigen: Wie bereits bekannt, nahm Cherry Wertminderungen i.H.v. 105,5 Mio. EUR vor, die v.a. aus der andauernden Restrukturierung (5,2 Mio. EUR) und dem Impairment Test (96,0 Mio. EUR) resultieren (inkl. planmäßige Abschreibungen: 120,9 Mio. EUR). Die Angaben hierzu zeigen zudem auf, dass Cherry nur von einem marginal höheren Wachstum ggü. dem Vorjahr von 11,7% im Fünfjahres-Zeitraum ausgeht (Vj.: ca. 11,3% p.a.). Unser Modell impliziert eine jährliche Wachstumsrate im selben Zeitraum von 6,0% p.a. Die Annahme bzgl. der Kapitalkosten erhöhte das Management hingegen auf rund 13% (Vj.: ca. 8,5%). Bilanzstruktur und Liquiditätssituation deutlich verändert: Durch das Goodwill-Impairment wird dieser ab 2024 mit 23,9 Mio. EUR in der Konzern-Bilanz angesetzt (Vj.: 78 Mio. EUR), wodurch sich u.E. das Risiko für ein erneutes, signifikantes Impairment in 2024 reduziert. Mit einer EK-Quote von 50% verfügt der Konzern u.E. weiterhin über eine akzeptable Verschuldungsquote (inkl. Leasing). Allerdings hat sich der Cash-Bestand im letzten Jahr, v.a. durch den schwachen operativen Cashflow von -27,9 Mio. EUR um 46,8 Mio. EUR auf 46,1 Mio. EUR reduziert. Dieser steht kurzfristigen Bankverbindlichkeiten von 45,1 Mio. EUR gegenüber. Modellseitig berücksichtigen wir eine Prolongation zu höheren Zinsen (MONe: +1,0PP; aktueller Zins p.a.: 6,22% p.a.). Der Fokus aller Stakeholder auf die Cash-Generierung und insb. den WC-Abbau dürfte insgesamt steigen. Die Prognose des Konzerns sieht vor, das 'Trade Working Capital' um circa 10 Mio. EUR zu reduzieren (Q1: -3,6 Mio. EUR). Insgesamt plant das Unternehmen, einen ausgeglichenen Free Cashflow in 2024 zu erzielen (Q2-Guidance: ca. -10 Mio. EUR). Nach Q1 konnte Cherry den operativen Cash-Abfluss schon deutlich reduzieren (-2,5 Mio. EUR; Vj.: -17,8 Mio. EUR). Der Cashflow dürfte i.W. zur Rückführung von Bankkrediten eingesetzt werden. Aufgrund von Covenant-Verstößen im November und Dezember 2023 wurden mit dem Bankpartner (HVB) neben Konditionenanpassungen (insg. +1,5PP) und zusätzlichen Sicherheiten auch Sondertilgungen von in Summe 20,0 Mio. EUR vereinbart. Diese erfolgten im Januar bzw. Mai. Die HVB fordert fortan eine Mindestliquidität, die nicht weiter konkretisiert wird (MONe: 10 bis 20 Mio. EUR). Dafür macht die Bank nicht vom Kredit-Kündigungsrecht Gebrauch und setzt das Covenant-Testing (ND/EBITDA Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/30061.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °