ADS-TEC Energy und Caverion erweitern ihre Partnerschaft nach Dänemark und Schwerden

Caverion und das deutsche Unternehmen ADS-TEC Energy vertiefen die Zusammenarbeit bereits wenige Wochen nach dem Abschluss für Norwegen um die weiteren nordischen Länder Dänemark und Schweden.

ADS-TEC Energy liefert batteriegepufferte Schnellladelösungen, mit denen ultraschnelles Laden mit bis zu 320 kW am begrenzten Netz möglich ist – und damit nahezu überall, sei es in der Stadt oder auf dem Land.

Bestehende Ladesäulen mit geringer Kapazität können sehr einfach mit einer Lösung von ADS-TEC Energy ersetzt und auf hohe Ladeleistung angehoben werden.

Caverion ist Marktführer für öffentliche Ladestationen in Norwegen – 2023 wurde jede dritte Schnellladestation dort von dem Unternehmen installiert.

Nürtingen, 19. Juni 2024

haben ein Partnerschaftsabkommen über die Lieferung von batteriegepufferten Schnellladelösungen geschlossen, die ultraschnelles Laden von E-Fahrzeugen mit bis zu 320 kW ermöglichen – ohne komplizierten und teuren Netzausbau.

Caverion ist in Norwegen Marktführer für öffentliche Ladestationen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen jede dritte Schnellladestation dort installiert und für rund die Hälfte der laufenden Ladestationen Serviceverträge abgeschlossen.

Das E-Mobility-Team des Unternehmens sieht in der Lösung von ADS-TEC Energy große Chancen. „Die begrenzte Kapazität des Stromnetzes ist vielerorts ein Hindernis für den Einsatz von Schnellladestationen. Mit dieser Lösung ist es möglich, ultraschnelles Laden umzusetzen“, sagt Ove Kjelby, Head of Sales e-mobility bei Caverion.

Die Systemlösung von ADS-TEC Energy basiert auf einer Batterietechnologie, bei der die Energie über das bestehende Netz geladen und bei Bedarf schnell abgerufen werden kann. Kjelby weist darauf hin, dass die Produkte auch dort gut geeignet sind, wo ältere leistungsarme AC-Ladestationen kostengünstig erneuert werden sollen. Mit dieser Technik kann die vorhandene Netz-Infrastruktur genutzt und somit am bereits bestehenden Stromanschluss das Vielfache an Ladeleistung angeboten werden, um Elektrofahrzeuge in Minuten satt in Stunden zu laden.

Die Schnellladelösungen ChargeBox bietet verschiedene Platzierungsmöglichkeiten durch getrennt platzierbare Systemkomponenten, wobei auch der Netzanschluss bis zu 300 Meter von der Ladestation entfernt sein kann.

ADS-TEC Energy und Caverion arbeiten seit Februar in Norwegen zusammen. Aufgrund der dortigen guten Erfahrungen wird die Partnerschaft nun auf Schweden und Dänemark ausgeweitet. „Die Produkte von ADS-TEC Energy und ihre innovative Lösung für ultraschnelles Laden in begrenzten Netzen haben auch unseren Kollegen in Schweden und Dänemark die Augen geöffnet, und deshalb haben wir beschlossen, die Partnerschaft eher früher als später zu erweitern“, sagt Kjelby.

Der Geschäftsführer von ADS-TEC Energy, Thomas Speidel, freut sich auf eine langfristige Partnerschaft. „In der Zusammenarbeit mit Caverion sehen wir ein großes Potential, in der nordischen Region schnelle, praktische und qualitativ hochwertige Dienstleistungen für Kunden und Besitzer von Ladestationen anzubieten. Dieses erfahrene und zuverlässige Unternehmen ist der perfekte Partner, weil Caverion das gesamte Spektrum an hochwertigen Wartungs- und Serviceleistungen auf dem weltweit führenden Markt für Elektromobilität abdeckt.“

Mehr als 20 Prozent der Fahrzeuge auf norwegischen Straßen sind mittlerweile Elektroautos. Nach einer Schätzung aus dem Jahr 2022 wird das Land bis 2030 zwischen 6.000 und 10.000 Schnellladepunkte für Elektroautos benötigen. Schnellladelösungen, wie die von ADS-TEC Energy, leisten einen entscheidenden Beitrag um dieses Ziel zu erreichen, weil sie schnell und ohne das Stromnetz aufzurüsten installiert werden können.

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Seine batteriegestützte Schnellladetechnologie ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter:

www.ads-tec-energy.com

Über Caverion Group

Caverion steht für technische Gebäudeausrüstung in allen Gewerken. Dafür planen und errichten sie gebäudetechnische Anlagen und übernehmen Service und Wartung. Caverion deckt den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes ab – ob Bürokomplex, Industrieanlage, Flughafen, Krankenhaus oder Kongresszentrum. Caverion OY, mit Sitz in Helsinki, beschäftigt mehr als 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in zehn Ländern Nord-, Ost- und Zentraleuropas.

Mehr Informationen unter:

www.caverion.com

Pressekontakt:

For ADS-TEC Energy –International

Juliane Kunz

Senior-Pressereferentin

press@ads-tec-energy.com

For ADS-TEC Energy – US

Stephannie Depa

Breakaway Communications

+1 530-864-0136

sdepa@breakawaycom.com

