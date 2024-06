Aktien New York Ausblick: Weitere Tech-Rekorde - Nasdaq 100 mit 20 000 Punkten

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Feiertag zur Wochenmitte dürften die US-Aktienmärkte am Donnerstag gut behauptet eröffnen. Dabei sollten die Technologiewerte - allen voran die Halbleiterbranche - an ihre jüngste Kursrally anknüpfen und könnten den Nasdaq-100-Index erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 20 000 Punkten hieven. Auch beim mittlerweile wertvollsten Börsenunternehmen der USA, Nvidia , sieht alles nach einer Fortsetzung des Höhenflugs aus.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 0,4 Prozent höher auf 19 992 Punkte. Damit könnte der technologielastige Index seine Rekordserie der vergangenen sieben Handelstage fortsetzen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial wird zum Auftakt am Donnerstag praktisch unverändert bei 38 834 Punkten erwartet.

Die Aktien von Nvidia kletterten im vorbörslichen Handel um 4,6 Prozent auf einen weiteren Höchststand. Damit bauten sie ihren Vorsprung vor Apple und Microsoft als wertvollstes Unternehmen der USA aus. Weitere Rekordhochs - angefacht durch den Hype um Künstliche Intelligenz - winken zudem anderen Halbleiter-Unternehmen wie Broadcom , Qualcomm , Micron , Applied Materials , KLA und Lam Research .

Die Titel von Tempest Therapeutics schnellten vorbörslich zeitweise um mehr als 100 Prozent nach oben, nachdem das Biotech-Unternehmen neue Ergebnisse zu einer Leberzellkrebs-Studie angekündigt hatte. Nachdem die Daten vor Börsenstart präsentiert worden waren, schrumpfte der Kursgewinn auf zuletzt 7 Prozent zusammen.

Die Papiere von Dell (DELL US) und von Super Micro Computer verteuerten sich vorbörslich um 4,1 Prozent beziehungsweise 5,3 Prozent. Zuvor hatte Tesla-Chef Elon Musk auf seiner Plattform X (ehemals Twitter) erklärt, dass beide Unternehmen sogenannte Server-Racks für einen auf Künstlicher Intelligenz basierenden Supercomputer liefern werden, den das Startup xAI des Milliardärs baut.

Die Aktien der Trump Media & Technology Group fielen vorbörslich um 10 Prozent, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC am Dienstag einen Antrag des Unternehmens genehmigt hatte, der die Anteile der Stammaktionäre verwässern dürfte. Dabei geht es um Besitzer von Optionsscheinen, die dafür Aktien von Trump Media erhalten können./edh/mis