IRW-News: CDN Maverick Capital Corp. : CDN Maverick und NOA Lithium ändern die Vereinbarung über das Konzessionsgebiet Nevasca

IRW-PRESS: CDN Maverick Capital Corp. : CDN Maverick und NOA Lithium ändern die Vereinbarung über das Konzessionsgebiet Nevasca

Vancouver, British Columbia - 19. Juni 2024 / IRW-Press / CDN Maverick Capital Corp. (Maverick oder das Unternehmen) (CSE: CDN; OTCPINK: AXVEF; Frankfurt: A117RU freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemäß den geänderten Bestimmungen der Vereinbarung über das Konzessionsgebiet im Rahmen der dritten Zahlung für das Lithiumprojekt Nevasca von CDN in Argentinien 50.000 US$ in bar und insgesamt 2.064.750 Stammaktien von NOA Lithium Inc. (TSX-V: NOAL) erhalten hat. Alle übrigen kommerziellen Bestimmungen der ursprünglichen Vereinbarung bleiben unverändert.

NOAL war verpflichtet, am 12. Juni 2024 eine Barzahlung in Höhe von 250.000 US$ zu leisten und NOAL-Aktien im Wert von 250.000 US$ auszugeben. CDN Maverick entschied jedoch, 50.000 US$ in bar zu erhalten und den Aktienanteil auf NOAL-Aktien im Wert von 450.000 US$ zu erhöhen.

Simon Studer, Interim CEO und President von CDN Maverick, erklärte dazu wie folgt: Mit Erhalt der dritten Zahlung erhöhte sich Mavericks Beteiligung an NOA Lithium Brines Inc. auf mehr als 3,1 Millionen Aktien. Aus Investorenperspektive schien die Absenkung des Baranteils der NOAL-Zahlung zur Steigerung unserer Eigenkapitalposition an NOAL besonders vorteilhaft, da NOAL vor kurzem seine Ressource im Salar-Lithiumprojekt Rio Grande in Salta um 65 % erweitert hat, sodass diese 3.799.000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) mit einer durchschnittlichen Lithiumkonzentration von 535 mg/l umfasst. Weiter merkte er an: Unser primäres Ziel ist die Entwicklung von Aktiva und die Identifizierung von Möglichkeiten, die eine langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre generieren. Das offensive Tempo der Explorationsarbeiten von NOAL sowie die gemeldeten Erzgehalte und der Umfang der Lagerstätte in Rio Grande schnitten im Vergleich mit historischen Beispielen aus Lithiumsoleprojekten in vergleichbaren Salar-Umgebungen in der Puna im Nordwesten von Argentinien vorteilhaft ab, und diese wurden innerhalb relativ kurzer Zeit zu Übernahmezielen.

Alle Angaben zu der ursprünglichen Grundstückstransaktion sind in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Mai 2023 enthalten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75970/CDN_061924_DEPRcom.001.png

Bild 1: Cono de Arita, Arizaro-Salar, Salta, Argentinien, in der Nähe des Lithiumprojekts Nevasca

Aktuelle Informationen zur Investition in Noram Lithium Corp.

CDN Maverick freut sich ferner, aktuelle Informationen zu seiner Investition in Noram Lithium Corp. zu melden, das am 10. Juni 2024 eine neue Mineralressourcenschätzung (MRE) für sein Lithiumprojekt Zeus veröffentlicht hat. Im Folgenden die wichtigsten Daten zur aktualisierten MRE mit einer Begrenzung auf einen Mindesterzgehalt (Cut-off) von 525 ppm Lithium:

- Angedeutete Ressourcen von 564 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 956 ppm Lithium mit 2,9 Millionen Tonnen enthaltenem Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE).

- Zusätzliche vermutete Ressourcen von 287 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 861 ppm Lithium mit insgesamt 1,3 Millionen Tonnen enthaltenem LCE.

- Das eingeschränkte Grubenmodell besteht aus einem hochgradigen Kern sowie einem peripheren Hof mit einem niedrigeren Erzgehalt.

- Die angedeuteten Ressourcen Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit. Es besteht keine Gewissheit, dass eine Mineralressource in eine Mineralreserve umgewandelt werden kann. Das Unternehmen wird voraussichtlich bis spätestens 19. Juli 2024 einen NI 43-101-konformen technischen Bericht auf SEDAR+ einreichen. Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem technischen Bericht gelesen werden.

innerhalb der hochgradigen Kernzone umfassen 166 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1.121 ppm Lithium, die sich wie folgt aufgliedern:

Angedeutete Ressourcen in der hochgradigen Kernzone1

Material Erzgehalt (ppm Li) Tonnen (Mio. t) Erzgehalt (ppm

Li)

Hoher Gehalt >1.325 54 1.496

Mittlerer Gehalt 900-1.325 49 1.108

Niedriger Gehalt <900 64 814

Gesamt 166 1.121

- Ausreichende hoch-/mittelgradige angedeutete Ressourcen zur Unterstützung einer Lebensdauer der Mine von 29 Jahren zuzüglich einer potenziellen Verarbeitung von niedriggradigem Material über 18 Jahre bei einer nominellen Verarbeitungsrate von 3,5 Mio. t/Jahr.

Sandy MacDougall, Executive Chairman von CDN Maverick, äußerte sich dazu wie folgt: Die Erweiterung und Abgrenzung des hochgradigen Kerns in dem Lithiumprojekt Zeus im Zentrum von Nevada, das zu 100 % im Eigentum von Noram steht, bekräftigen die Qualität des Projekts. Bei einer möglichen Zufuhr von Material mit einem Gehalt von 1.500 ppm Lithium in eine zukünftige Verarbeitungsanlage über ca. 15 Jahre kann sich das Projekt zu einem wichtigen nationalen Produzenten von Lithiumkarbonat in Batteriequalität für den Einsatz in Elektrofahrzeugen in den Vereinigten Staaten entwickeln. Der hochgradige Kern von Zeus ist für Tongestein-Lagerstätten im Zentrum von Nevada einzigartig und besitzt daher das Potenzial für ein weitaus überzeugenderes Geschäftsszenario als einige der Vergleichsunternehmen von Noram.

ÜBER CDN MAVERICK CAPITAL CORP.

CDN Maverick Capital Corp. ist ein diversifiziertes Explorationsunternehmen mit einem Hauptfokus auf Lithium.

Prospektionsgebiete und Projekte:

- James Bay, Quebec: Die Konzessionsgebiete Poncheville und Chabinoche und deren Erweiterungen erstrecken sich über eine Grundfläche von 150.000 Hektar mit Potenzial für Lithium-, Industriemetall- und PGE-Ziele. Sie verfügen über einen Straßenzugang und befinden sich ca. 65 km nördlich von Matagami in der James Bay von Quebec.

- Electric Avenue, Ontario: Das Lithium-Konzessionsgebiet Northwind Lake mit einer Fläche von 7.040 Hektar liegt 10 km vom Lithiumprojekt PAK von Frontier Lithium entfernt in der Electric Avenue, einem aufstrebenden Revier für die Lithiumpegmatit-Exploration im Gebiet von Red Lake in Ontario.

- Rainbow Canyon, Nevada: Im Jahr 2017 durchteufte Maverick einen bemerkenswert hochgradigen Abschnitt über fünf Fuß (1,5 m) mit einem Gehalt von 19,6 g/t Au in Bohrloch RCR-03.

Investitionen:

- NOA Lithium Brines Inc.: CDN Maverick hält 3.109.135 Aktien von NOA Lithium Inc. (TSX-V: NOAL).

- Noram Lithium Corp.: Das Unternehmen hält über 1,66 Millionen Aktien an Noram Lithium Corp. (TSX-V: NRM).

CDN Maverick Capital Corp. ist dabei, sein Portfolio kritischer Mineralien auf dem gesamten amerikanischen Kontinent mit einem nachdrücklichen Engagement für nachhaltige und ESG-freundliche Investitionen und Exploration aktiv zu erweitern.

Qualifizierter Sachverständiger

Raul Sanabria, M.Sc., P.Geo., VP Exploration von CDN Maverick Capital Corp, hat in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger (QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Sandy MacDougall

Gründer, Chairman und Direktor

sandyjmacdougall@gmail.com

Mobil: 778.999.2159

Simon Studer

President, Interim CEO und Direktor

simondavidstuder@gmail.com

Tel: +41-44-485-2484

Diese Pressemitteilung enthält Prognosen und zukunftsgerichtete Informationen, die verschiedene Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukünftige Ereignisse beinhalten. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen beruhen und mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind und keine Garantie für zukünftige Leistungen des Unternehmens darstellen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, sind die Ungewissheit der künftigen Rentabilität und die Ungewissheit des Zugangs zu zusätzlichem Kapital. Diese Risiken und Unwägbarkeiten können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen. Diese und alle nachfolgenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den Einschätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, und sind in ihrer Gesamtheit durch diesen Hinweis qualifiziert. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern.

Weder die Canadian Securities Exchange (CSE) noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75970

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=75970&tr=1

