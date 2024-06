Tagesausblick für 21.06.: Wall Street stützt den DAX. Aurubis und ThyssenKrupp auffällig stark

Der DAX® hat die Verluste vom vergangenen Freitag fast wieder aufgeholt. Unterstützung bekam der deutsche Aktienmarkt unter anderem von der weiterhin guten Stimmung an der Wall Street. Die Bullen bleiben dennoch weiterhin vorsichtig. Das Quartal neigt sich dem Ende und einige Unternehmen warteten bereits mit Gewinnwarnungen auf.

An den Anleihemärkten blieb es heute ruhig. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen stagnierte bei 2,42 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 4,27 Prozent. Bei den Edelmetallen zeigten sich derweil die Bullen. Der Goldpreis verbesserte sich auf 2.354 USD und die Notierung für eine Feinunze Silber auf 30,60 USD. Der Ölpreis legte hingegen eine Pause ein. Dabei stagnierte der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil bei 85,40 USD.

Unternehmen im Fokus

Aurubis hat den Vorstand neu aufgestellt. Dies quittierten die Marktteilnehmer heute mit einem deutlichen Kursplus. Nach einer kurzfristigen Stabilisierung sackte die Aktie von Deutsche Lufthansa weiter ab. Übernahmespekulationen sorgten für einen Kurssprung bei Evotec. Der Windanlagenbauer Nordex konnte nach eigenen Angaben mehrere Großaufträge an Land ziehen. Die Aktie gab seit Monatsanfang deutlich nach und deutet nun auf Höhe der 50%-Retracementlinie bei EUR 12,25 eine Stabilisierung an. Sartorius konnte nach dem Kurssturz von gestern heute Boden gutmachen. Bis zum gestrigen Tageshoch ist es jedoch noch ein weiter Weg. Die Aktie von ThyssenKrupp sank Ende vergangener Woche auf rund EUR 4 und damit auf den tiefsten Stand seit November 2020. In den vergangenen Tagen schlichen sich einige Bullen wieder an. Vier Handelstage in Folge verbuchte der Industriekonzern Kursgewinne. Dies wurde begleitet von einer Trendwende der kurzfristigen RSI- und MACD-Indikatoren. Die nächste Hürde liegt bei EUR 4,60.

Wichtige Termine: