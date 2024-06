Umfrage - Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen AfD und CDU in Sachsen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - In Sachsen zeichnet sich einer Umfrage zufolge bei der Landtagswahl am 1. September ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der AfD und der CDU ab.

Wie die "Leipziger Volkszeitung" am Mittwoch unter Berufung auf eine Insa-Umfrage berichtete, liegt dabei die AfD mit 32 Prozent knapp vor der CDU mit 30 Prozent bei einer Fehlertoleranz von bis zu 2,7 Prozent. Das BSW kommt demnach auf 15 Prozent. SPD und Grüne müssen mit je fünf Prozent um einen Einzug in den Landtag bangen, alle anderen Parteien verpassen ihn. Befragt wurden 1500 Wahlberechtigte zwischen dem 10. und 17. Juni. Die Umfrage wurde auch von der "Sächsischen Zeitung" und "Freien Presse" in Auftrag gegeben.

Eine Regierungsmehrheit ist Insa zufolge ab 44 Prozent möglich, wie die Zeitung weiter berichtete. Die gegenwärtige Kenia-Koalition von CDU, Grünen und SPD könnte damit mit 40 Prozent nicht mehr die Regierung stellen. Die CDU hat eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen, könnte aber mit der BSW die Mehrheit erreichen, hieß es weiter.

