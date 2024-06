Aktien New York Ausblick: Träger Handelsauftakt erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - In Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten dürfte die Wall Street am Freitag nur wenig verändert mit einem negativen Unterton starten. Im frühen Handel stehen Zahlen zum Verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor, zum Immobilienmarkt sowie zu den Frühindikatoren auf der Agenda. Anleger erhoffen sich von den Daten weitere Aufschlüsse über die Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,10 Prozent tiefer auf 39 096 Punkte, nachdem er tags zuvor um 0,8 Prozent zugelegt hatte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund 1,3 Prozent an. Der Nasdaq 100 wird zum Auftakt am Freitag praktisch unverändert bei 19 754 Punkten erwartet, nachdem er am Donnerstag um 0,8 Prozent gefallen war.

Die Aktien des biotechnologischen Pioniers Sarepta Therapeutics schnellten nach der erweiterten Zulassung ihres Medikaments Elevidys durch die US-Arzneimittelbehörde FDA vorbörslich um 33 Prozent nach oben. Das Mittel darf nun auch bei Patienten ab vier Jahren eingesetzt werden, die an der schweren genetischen Erkrankung Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) leiden. Goldman-Analystin Salveen Richter traut dem Medikament 2028 einen Spitzenumsatz von 2,6 Milliarden US-Dollar zu. Sie verwies zudem auf Absatzchancen außerhalb der USA mit dem Partner Roche .

Die Titel von Abacus Life sackten im vorbörslichen Handel um 16 Prozent auf 8,20 US-Dollar ab, nachdem der Vermögensverwalter die Ausgabe weiterer 10 Millionen Aktien zu einem Preis von 8,00 Dollar je Stück angekündigt hatte. Die erwarteten Erlöse von rund 80 Millionen Dollar sollen der Finanzierung der Geschäftstätigkeit dienen, einschließlich des Ankaufs von Lebensversicherungspolicen.

Die Papiere von Factset Research Systems stiegen vorbörslich um 4,3 Prozent. Das Finanzdaten- und Softwareunternehmen meldete für das dritte Geschäftsquartal einen Gewinn, der die durchschnittliche Analystenschätzung übertraf.

Die Anteilsscheine von CarMax reagierten mit einem vorbörslichen Kursaufschlag von zuletzt 0,3 Prozent auf die Bekanntgabe der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal. Der Gebrauchtwagenhändler verbuchte im Berichtszeitraum weniger Umsatz und Gewinn./edh/jha/