Die Steigerung von „Verlier’ bloß kein Geld“!

Schon Warren Buffett sagte: Verlier’ kein Geld! Es ist sogar seine erste Börsenregel, wenn es um das erfolgreiche Investieren in Aktien geht. Passenderweise lautet die Zweite sogar, dass man die erste nicht vergessen sollte.

Für mich gibt es eine Steigerung dieser elementaren Börsenregel. Nämlich die, dass man sein Vermögen niemals aufs Spiel setzen sollte. Durchdenken wir das einmal anhand verschiedener Optionen und Einstellungen.

Verlier’ kein Geld? Ja! Und riskiere nicht dein Vermögen!

Mittlerweile glaube ich, dass Geld zu verlieren dazugehört, Warren Buffett meinte vermutlich mit seiner ersten Börsenregel, dass man besonders achtsam und umsichtig agieren sollte. Sowie auch, dass man es nicht in Investitionen belässt, die langfristig (weiteres) Geld verbrennen.

Umso entscheidender ist es, dass man niemals sein Vermögen riskiert. Das heißt: Nicht alles auf eine Karte setzen, sondern gut diversifizieren. Aber es geht für mich um bedeutend mehr. Gewisse Produkte sind beispielsweise so konstruiert, dass man seinen Einsatz und ein gutes Quäntchen darüber hinaus verlieren kann.

Wer beispielsweise mit Hebelprodukten oder anderen Produkten ohne Verlustbegrenzung investiert, der riskiert sein Vermögen. Derjenige kann nicht nur sein Geld verlieren. Nein, sondern 100 % seines Einsatzes und auch einen Teil darüber hinaus verlustig werden. Im Zweifel entscheidet dann nicht einmal mehr der Investor selbst, sondern der Broker zieht den sogenannten „Margin Call“, ab dem er nicht mehr bereit ist, weitere Verluste zu decken.

Das heißt für mich im konkreten Fall: Ich passe nicht nur auf, dass ich bloß in seltenen Fällen Geld verliere. Nein, sondern investiere auch so, dass ich maximal meinen Einsatz bei jeder Position verlieren kann. Auf der Long-Seite und in physischen Aktien ist das relativ einfach möglich.

Die Reize vs. das Risiko

Es ist verständlich, warum einige Investoren oder Spekulanten solche Wetten eingehen wollen. Mit Hebeln oder anderen Produkten können auch Gewinn realisiert werden, die deutlich über die Performance der originären Aktie hinausgehen. Wir dürfen jedoch die Kehrseite des Risikos niemals außer Acht lassen.

Gerade an der Börse gewinnt langfristig nur derjenige, der im Spiel bleiben kann. Ein zu großes, existenzielles Risiko kann uns in einigen Fällen aus dem Spiel und damit aus dem Vermögensaufbau nehmen. Deshalb meide ich solche Risiken. Und konzentriere mich auch stets darauf, niemals mein Vermögen zu riskieren. Neben der Buffett-Regel, im Idealfall auch nur sehr selten Geld zu verlieren.

Der Artikel Die Steigerung von „Verlier’ bloß kein Geld“! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Aktienwelt360 2024