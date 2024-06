EQS-PVR: Wienerberger AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

United Kingdom, 20.6.2024

Überblick

☐ Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: Wienerberger AG

3. Meldepflichtige Person

Name: Bank of America Corporation

Sitz: Wilmington, DE

Staat: United States of America