IRW-News: Premier American Uranium Inc: Premier American Uranium und American Future Fuel kündigen aktualisierte Mineralressourcen-Schätzung für das Projekt Cebolleta an; Weichenstellung für geplante Erweiterungsbohrungen

Toronto, ON, 24. Juni 2024 - Premier American Uranium Inc. ("PUR" oder "Premier American Uranium") (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/premier-american-uranium-inc/ - und American Future Fuel Corporation ("AMPS" oder "American Future Fuel") (CSE: AMPS, OTCQB: AFFCF, FWB: K14, WKN: A3DQFB) freuen sich, eine aktuelle Mineralressourcenschätzung und die Einreichung eines technischen Berichts (der "technische Bericht") für das zu 100 % unternehmenseigene Uranprojekt Cebolleta in Cibola County, New Mexico, USA (das "Projekt") bekannt zu geben, der gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") erstellt wurde. Der technische Bericht wird unter den jeweiligen Profilen von PUR und AMPS auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca in Verbindung mit dem zuvor gemeldeten Plan of Arrangement, an dem die Unternehmen beteiligt sind (das "Arrangement"), eingereicht, der voraussichtlich im Laufe dieser Woche abgeschlossen wird. Der technische Bericht, der von SLR International Corporation ("SLR") erstellt wurde und am 30. April 2024 in Kraft tritt, enthält eine aktuelle Mineralressourcenschätzung ("MRE") für das Projekt und legt in Übereinstimmung mit den Empfehlungen die Grundlage für zukünftige Explorationen zur Unterstützung einer geplanten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung ("PEA").

Höhepunkte des technischen Berichts

- Die MRE basiert auf einem Rohstoffpreis von 80,00 US$ pro Pfund U3O8 unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts für den Untertagebau von 0,072 % eU3O8 und eines Cutoff-Gehalts für den Tagebau von 0,024 % eU3O8 , der als Wert angegeben wird:

o Angezeigte Mineralressource von insgesamt 18,6 Millionen Pfund eU3O8 (6,6 Millionen kurze Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,14 % eU3O8).

o Abgeleitete Mineralressource von insgesamt 4,9 Millionen Pfund eU3O8 (2,6 Millionen kurze Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,10 % eU3O8).

- Das MRE unterstreicht die umfangreiche Explorations- und Betriebsgeschichte des Projekts, indem es zuverlässige historische Daten und bisher nicht berücksichtigte Gebiete wie die Grube St. Anthony North einbezieht und gleichzeitig die Erschöpfung durch die frühere Produktion berücksichtigt (Abbildung 1).

- Die aktuelle MRE übertrifft die historische abgeleitete Mineralressource, die 2014 für Uranium Resources, Inc. (AMPS' Vorgänger) erstellt wurde und wertet etwa 80 % der früheren abgeleiteten Mineralressource in die Kategorie der angezeigten Mineralressource auf.

- Zu den wichtigsten Empfehlungen des technischen Berichts gehören:

o Exploration zur Erweiterung der Lagerstätte mit potenziell positiven Auswirkungen auf ein Bergbauszenario.

o Sammlung zusätzlicher Schüttdichte- und chemischer Proben in zukünftigen Bohrungen, um die in der Vergangenheit gemeldeten Dichte- und radiometrischen Gleichgewichtsergebnisse zu bestätigen.

o Aktualisierung des MRE mit zusätzlichen Bohrlochdaten und Fertigstellung einer PEA.

- Das Projekt verfügt nach wie vor über ein großes Explorationspotenzial, wobei die gesamten Mineralressourcen durch Explorations- und Erweiterungsbohrungen in bisher nicht erprobten Gebieten, in denen die mineralisierten Horizonte des Jackpile-Sandsteins über das derzeit bebohrte Gebiet hinaus offen sind, erhöht werden können. Weitere Arbeiten zur Risikominderung auf dem Projekt werden voraussichtlich Infill-Bohrungen umfassen, um die abgeleiteten Mineralressourcen entlang der derzeit kartierten Uranmineralisierung in angezeigte Mineralressourcen aufzuwerten. Das Gebiet Willie P, das nicht im MRE enthalten ist, in dem jedoch früher eine Untertagemine betrieben wurde, weist vermutlich ein Ressourcenpotenzial auf, das durch die Integration zusätzlicher historischer radiometrischer Aufzeichnungen und Gehaltsinformationen in das Ressourcenmodell erweitert werden könnte.

Colin Healey, CEO von PUR, sagte: "Wir freuen uns sehr, den aktualisierten technischen Bericht über Cebolleta bekannt zu geben. Dieses Projekt wurde von unserem erfahrenen technischen Team aufgrund seines Ressourcenpotenzials, seines Gehalts und seiner günstigen Lage auf Privatgrundstücken in New Mexico als "äußerst attraktiv" eingestuft. Der neue technische Bericht stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne für PUR und das Projekt dar, da er zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt eine aktuelle MRE liefert, und zwar früher als geplant. Die Mineralressourcenschätzung übertrifft nun die historische abgeleitete Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2014 und bestätigt 18,6 Mio. Pfund U3O8 im angezeigten Bereich und 4,9 Mio. Pfund U3O8 im abgeleiteten Bereich (~80 % 'angezeigt', ~20 % 'abgeleitet'). Unsere Explorationsstrategie kann nun von Bestätigungsbohrungen zu Erweiterungs- und Ausdehnungsbohrungen übergehen, während wir auf den Abschluss einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) hinarbeiten, wie im technischen Bericht empfohlen. Wir sind der Ansicht, dass die Priorisierung unseres Budgets im Hinblick auf diese Initiativen mit höherer Auswirkung einen höheren Wert für die Aktionäre mit dem Potenzial, Ressourcenpfunde in neuen Gebieten hinzuzufügen, während wir ein Bergbaukonzept entwickeln, liefern sollte. Wir danken allen technischen Mitarbeitern und Auftragnehmern für ihren Beitrag zum Erreichen dieses wichtigen Meilensteins und freuen uns auf die nächste Phase der Arbeiten bei Cebolleta."

Tabelle 1: Zusammenfassung der Mineralressourcen - Stichtag 30. April 2024

Klassifizierung Zone Grad Cut-off Tonnage Klasse Enthaltenes Metall AMPS Erholung

(% eU3O8) (Mio. m) (% eU3O8) (Millionen lb (% eU3O8) Basis (%) (U3O8 (%)

Unterirdisch

Angegeben Bereich I 0.072 0.8 0.168 2.6 100 95

Bereich II 0.072 2.3 0.193 8.7 100 95

Bereich III 0.072 0.7 0.192 2.7 100 95

Bereich IV 0.072 0.0 - 0.0 100 95

Bereich V 0.072 0.4 0.208 1.6 100 95

Zwischensumme Angegeben 4.1 0.189 15.6 100 95

Erschöpfung JJ#1 -0.9 0.123 -2.2

Insgesamt Angezeigt 3.2 0.208 13.4

Abgeleitet Bereich I 0.072 0.2 0.118 0.4 100 95

Bereich II 0.072 0.3 0.131 0.8 100 95

Bereich III 0.072 0.2 0.156 0.6 100 95

Bereich IV 0.072 0.1 0.105 0.3 100 95

Bereich V 0.072 0.2 0.161 0.5 100 95

Insgesamt Abgeleitet 1.0 0.135 2.6 100 95

Tagebau

Angegeben Grube St. Anthony 0.024 3.3 0.081 5.4 100 95

Nord

0.024 0.1 0.084 0.2 100 95

Zwischensumme Angegeben 3.4 0.081 5.5 100 95

Erschöpfung -0.1 0.205 -0.3

Climax M6

Insgesamt Angezeigt 3.3 0.078 5.2

Abgeleitet Grube St. Anthony 0.024 1.3 0.070 1.8 100 95

Nord

0.024 0.3 0.078 0.5 100 95

Insgesamt Abgeleitet 1.6 0.072 2.3 100 95

Anmerkungen:

1. Für Mineralressourcen wurden die Definitionen von CIM (2014) verwendet.

2. Die Mineralressourcen werden mit einem Cut-off-Gehalt von 0,072% eU3O8 für den Untertagebau auf der Grundlage der Deswik MSO-Stufe geschätzt.

1. Formen und 0,024 % eU3O8 für den Tagebau unter Verwendung der Whittle-Grubenoptimierung.

2. Die Mineralressourcen werden unter Zugrundelegung eines langfristigen Uranpreises von 80 US$/lb U3O8 geschätzt.

3. Die Mineralressourcen wurden auf der Grundlage der in der Vergangenheit gemeldeten Produktionszahlen aus den Untertagebetrieben JJ#1 und

4. Climax M6-Minen.

5. Es wurde eine Mindestabbaubreite von zwei Fuß zugrunde gelegt.

6. Der Tonnage-Faktor beträgt 16 ft3 /st (Die Dichte beträgt 0,625 st/ft3 oder 2,00 t/m3 ).

7. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht addieren.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Die Autoren des technischen Berichts waren sich keiner umweltbezogenen, genehmigungsrechtlichen, rechtlichen, titelbezogenen, steuerlichen, sozioökonomischen, marketingbezogenen, politischen oder sonstigen relevanten Faktoren bewusst, die die MRE wesentlich beeinflussen könnten.

Technischer Bericht

Die Mineralressourcen wurden gemäß den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) für Mineralressourcen und Mineralreserven vom 10. Mai 2014 (CIM (2014) Definitionen) klassifiziert.

Die MRE wurde mit Hilfe eines konventionellen Blockmodellierungsansatzes durchgeführt. Der von SLR angewandte allgemeine Arbeitsablauf umfasste die Erstellung eines geologischen oder stratigrafischen Modells, das die jurassische Morrison-Formation in Seequent's Leapfrog Geo (Leapfrog Geo) anhand von Kartierungs-, Bohrlochprotokollierungs- und Probenahmedaten darstellt, die zur Definition diskreter Bereiche und Oberflächen verwendet wurden, die den oberen und unteren Kontakt des Jackpile Sandstone Member darstellen. Die geologischen Modelle wurden dann zur Einschränkung der Ressourcenschätzung verwendet, die mit der Software Leapfrog Edge (Leapfrog Edge) von Seequent durchgeführt wurde. Die MRE verwendete einen regularisierten, nicht gedrehten Ganzblockansatz, eine Interpolationsmethode mit inversem Abstandsquadrat (ID3 ) und nicht abgedeckte Ein-Fuß-Zusammensetzungen, um die Gehalte von eU O38 in einem Drei-Pass-Suchansatz zu schätzen. Es wurden harte Grenzen mit ellipsoidischen Suchbereichen verwendet, und die Ausrichtung der Suchellipse wurde durch die Geologie und das Wireframing der Mineralisierung bestimmt. Die Dichtewerte wurden auf der Grundlage historischer Schüttdichteaufzeichnungen zugewiesen.

Die Schätzungen wurden mit branchenüblichen Verfahren validiert, darunter statistische Vergleiche mit Mischproben und parallelen inversen Abstandsquadraten (ID2 ), gewöhnlichen Kriging- (OK) und Nächst-Nachbarn-Schätzungen (NN), Schwadenplots und visuellen Überprüfungen im Querschnitt und im Grundriss. Eine visuelle Überprüfung, bei der die Blöcke mit den Bohrlöchern verglichen wurden, wurde nach der Durchführung der Blockmodellierung durchgeführt, um die allgemeine lithologische und analytische Übereinstimmung zu gewährleisten.

Dreh- und Diamantbohrungen (Kernbohrungen) auf dem Grundstück waren die Hauptmethode zur Exploration und Abgrenzung der Uranmineralisierung. Von 1951 bis 2014 und 2023 haben AMPS und seine Vorgänger insgesamt 3.644 Bohrlöcher gebohrt, von denen 3.594 Bohrlöcher mit insgesamt 1.868.457 Fuß in der SLR zur Verfügung gestellten Bohrdatenbank enthalten sind. Von den 3.594 Bohrlöchern wurden 2.713 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.380.041 Fuß für das MRE verwendet. Historische Bohrlöcher an der Oberfläche, bei denen Informationen über den Kragen, die Lithologie oder entsprechende radiometrische Protokolle, d.h. Analysedaten, fehlten, wurden ausgeschlossen. Eine Zusammenfassung der verfügbaren Daten, die für die Modellierung der Mineralisierung verwendet wurden, ist in Tabelle 2 dargestellt.

Tabelle 2: Zusammenfassung der für die Mineralressourcenschätzung verwendeten Bohrlochdaten

Bereich Nr. Löcher Gesamttiefe Durchschnittliche Tiefe Anzahl der Datensätze

(ft) (ft)

Umfrage Lithologie Sonde

Bereich I 296 115,364 390 1,337 361 292,349

Bereich II 380 243,232 640 1,205 415 478,456

Bereich III 234 116,021 496 447 1,439 207,699

Bereich IV 125 81,464 652 247 112,191

Bereich V 223 139,712 627 1,720 250,023

Gebiet Sohio_1 23 9,486 412 23 9,459

Gebiet Sohio_2 16 8,354 522 16 8,252

St. Antonius 1,198 550,854 460 1,298 98 5,737

Grube Nord

St. Antonius 215 113,679 529 216 40 367

Grube Süd

Sondierung 3 1,875 625 3 2,692

Gesamtbetrag 2,713 1,380,041 509 6,512 1,953 1,367,225

Das Uranprojekt Cebolleta

Das Projekt befindet sich in der nordöstlichen Ecke des Cibola County, etwa 40 Meilen westlich der Stadt Albuquerque, NM, und etwa 10 Meilen nördlich der Stadt Laguna, NM. Das Grundstück umfasst 6.717 Acres (2.718 Hektar) an Mineralrechten in Privatbesitz (gebührenpflichtig oder verpfändet) und etwa 5.700 Acres (2.307 Hektar) an Oberflächenrechten, die sich im Besitz von La Merced del Pueblo de Cebolleta (Cebolleta Land Grant) befinden. Das Projekt befindet sich in einer Region, in der seit den 1950er Jahren Uranexploration und -bergbau betrieben wird, und liegt in der Nähe der notwendigen Infrastruktur und Ressourcen.

Abbildung 1: Übersichtskarte des Uranprojekts Cebolleta und der Uranlagerstätten

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76014/21062024_DE_PUR.001.png

Wie unten beschrieben und oben in Abbildung 1 dargestellt, sind die Lagerstätten, die das Projekt umfassen, als sandsteinhaltige Uranlagerstätten klassifiziert, wobei acht Lagerstätten als eine Reihe von tafelförmigen Körpern innerhalb des Jackpile Sandstone Member der Upper Jurassic Morrison Formation innerhalb der Grenzen des Grundstücks vorkommen.

Diese Lagerstätten sind Teil eines breiten und ausgedehnten Gebiets mit Uranmineralisierung, einschließlich der Jackpile-Paguate-Lagerstätte, die an der südlichen Grenze des Grundstücks liegt und eine der größten Konzentrationen von Uranmineralisierung in den Vereinigten Staaten war (Moran und Daviess, 2014). Das L-Bar-Vorkommensgebiet enthält fünf verschiedene Lagerstätten, einschließlich der Bereiche I, II, III, IV und V. Die historische Mine JJ#1 befindet sich in der nordwestlichen Ecke des Lagerstättengebiets Area II. Zusätzlich zu den L-Bar-Lagerstätten gibt es drei verschiedene Lagerstätten im Gebiet St. Anthony auf dem Grundstück.

Die Produktionsgeschichte des Projekts stellt sich wie folgt dar:

- Climax M6 Mine (1956 bis 1960): 78.722 kurze Tonnen (71.415 Tonnen) mit einem Durchschnittswert von 0,20 % Uranoxid (U3O8) und 320.942 Pfund U3O8.

- St. Anthony Mine Complex (1975 bis 1979): 1,6 Millionen Pfund U3O8.

- Sohio JJ#1 Mine (1976-1981): 898.600 kurze Tonnen mit einem Durchschnittswert von 0,123% U3O8 und einer Ausbeute von 2.218.800 Pfund U3O8.

Es wird davon ausgegangen, dass auf dem Projekt noch ein beträchtliches Explorationspotenzial vorhanden ist. Die mineralisierten Horizonte des Jackpile-Sandsteins sind offen und verlaufen möglicherweise über die äußeren Grenzen des Bohrlochrasters hinaus. Es besteht das Potenzial, die Mineralisierung in zuvor nicht erprobte Bereiche des Projekts zu erweitern, wo diese mineralisierte Zone zwar vorhanden ist, aber nicht umfassend erprobt wurde.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Mark Mathisen, CPG, SLR International Corporation, Denver, CO, einem unabhängigen geologischen Berater des Unternehmens, der eine qualifizierte Person" (gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) ist, geprüft und genehmigt.

Technischer Bericht

Ein technischer Bericht, der in Übereinstimmung mit NI 43-101 für das Projekt erstellt wurde, wird unter den jeweiligen Profilen von PUR und AMPS auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht. Den Lesern wird empfohlen, den technischen Bericht in seiner Gesamtheit zu lesen, einschließlich aller Qualifikationen, Annahmen und Ausschlüsse, die sich auf die Mineralressource beziehen. Der technische Bericht sollte als Ganzes gelesen werden, und die einzelnen Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen werden.

Über Premier American Uranium

Premier American Uranium Inc. konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Entwicklung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten. Eine der Hauptstärken von PUR ist der umfangreiche Landbesitz in zwei bedeutenden uranproduzierenden Regionen in den Vereinigten Staaten: dem Great Divide Basin in Wyoming und dem Uravan Mineral Belt in Colorado. PUR kann auf eine reiche Geschichte an früheren Produktionen und historischen Uranmineralressourcen zurückblicken und hat Arbeitsprogramme zur Weiterentwicklung seines Portfolios eingeleitet.

Mit der Unterstützung von Sachem Cove Partners, IsoEnergy und weiteren institutionellen Investoren sowie einem unvergleichlichen Team mit Uranerfahrung in den USA kommt der Markteintritt von PUR zu einem günstigen Zeitpunkt, da die Fundamentaldaten von Uran derzeit so gut sind wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr.

Über American Future Fuel

American Future Fuel Corporation ist ein in Kanada ansässiges Rohstoffunternehmen, das sich auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Projekten im Bereich der alternativen Energien konzentriert. AMPS hält eine 100%ige Beteiligung am Uranprojekt Cebolleta, das sich im Cibola County, New Mexico, USA, befindet und innerhalb des Grants Mineral Belt liegt, einem ergiebigen Mineralgürtel, der für etwa 37% des gesamten in den Vereinigten Staaten von Amerika produzierten Urans verantwortlich ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Premier American Uranium Inc.

Colin Healey, Geschäftsführer

info@premierur.com

Gebührenfrei: 1-833-572-2333

Twitter: @PremierAUranium

www.premierur.com

American Future Fuel Corporation

David Suda, Geschäftsführer und Direktor

info@americanfuturefuel.com

www.americanfuturefuel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtige Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen PUR und AMPS erwarten, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses des Arrangements, Mineralressourcenschätzungen, zukünftige Arbeitsprogramme und die Interpretation von Explorationsergebnissen, Erwartungen in Bezug auf die Weiterentwicklung des Projekts und Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses einer PEA. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "sieht voraus" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen identifiziert werden oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden" ergriffen werden, "eintreten" oder "erreicht werden" oder die negative Konnotation davon. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, einschließlich des zufriedenstellenden Abschlusses des Arrangements und des Zeitplans dafür, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden und dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten von PUR und AMPS erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die von PUR und AMPS bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffenen Annahmen von der Geschäftsleitung von PUR bzw. AMPS zum jeweiligen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, unter anderem: das Versäumnis, behördliche oder börsliche Genehmigungen in Verbindung mit dem Arrangement zu erhalten, wesentliche nachteilige Änderungen des Zeitpunkts des Abschlusses und der Bedingungen, zu denen das Arrangement abgeschlossen wird, die Unfähigkeit, alle Bedingungen für den Abschluss des Arrangements gemäß dem Arrangement-Vertrag zu erfüllen oder darauf zu verzichten, das Versäumnis, das Arrangement abzuschließen, ein negativer operativer Cashflow und die Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, die Ungewissheit zusätzlicher Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, ein möglicher Abschwung der wirtschaftlichen Bedingungen, tatsächliche Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium sind im Jahresbericht von PUR für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr, im Rundschreiben der Geschäftsführung von AMPS vom 25. April 2024 und in den anderen von PUR und AMPS bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten, die in den jeweiligen Profilen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

Obwohl AMPS und PUR versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder durch zukunftsgerichtete Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. AMPS und PUR sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

