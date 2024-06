Kursziel angehoben: Energiegeladene Dividendenaristokrat-Aktie mit guten Wachstumsaussichten!

Ich weiß nicht, wie du es siehst? Aber ich finde, dass der eine oder andere Dividendenaristokrat in einem gut sortierten Depot nicht unbedingt fehlen sollte. Nicht zwingend nur wegen der zu erwartenden soliden Ausschüttungen. Auch können solche Aktien meiner Ansicht nach für eine gewisse Stabilität des Portfolios sorgen.

Noch besser ist es natürlich, wenn man hierbei auf Aktien setzen kann, die zusätzlich auch noch einiges an Kursfantasie mitbringen. Dies könnte aktuell beispielsweise bei den Papieren von NextEra Energy (WKN: A1CZ4H) der Fall sein. Und es sieht ganz danach aus, als ob bei der Aktie eine gewisse Trendumkehr bereits zu erkennen ist.

Solide Dividenden aus dem Energiesektor

Der US-amerikanische Energiekonzern NextEra Energy hat seinen Firmensitz in Juno Beach im sonnigen Florida. Da verwundert es nicht, dass das Unternehmen eine Führungsposition im Bereich der erneuerbaren Energien einnimmt. Doch wir haben es hier nicht nur mit einem zuverlässigen Energie-, sondern zusätzlich auch mit einem soliden Dividendenlieferanten zu tun.

NextEra Energy hat es dabei sogar in den angesehenen Klub der Dividendenaristokraten geschafft. Verantwortlich dafür waren 28 aufeinanderfolgende Jahre mit Dividendenwachstum. Wobei es mit der Gewinnausschüttung alleine in den letzten zehn Jahren um 184 % nach oben ging. Die aktuelle Ausschüttungsquote liegt übrigens bei niedrigen 59 %, was dafür spricht, dass die erfolgreiche Dividendensteigerungsserie nicht etwa unterbrochen werden muss.

Analysten heben den Daumen

Doch es soll heute ja nicht ausschließlich um die aktionärsfreundliche Dividendenpolitik von NextEra Energy gehen. Denn einige Experten haben sich gerade mit der Aktie des Energieunternehmens beschäftigt und drei von ihnen haben danach ihre Kursziele angehoben.

Hierbei sehen wir mit 79 bzw. 84 US-Dollar die höchsten neuen Kurserwartungen bei den Analysten von BMO Capital und RBC Capital. Beide Häuser behielten dabei ihre schon vorher getroffene Einstufung der NextEra-Aktie mit „Outperform“ bei. Und die Evercore ISI Group erhöhte ihr Kursziel von 70 auf 75 US-Dollar und stuft die Papiere weiterhin mit „In-Line“ ein.

Der Grund ist wohl in der jüngsten Prognose und den guten mittelfristigen Wachstumsaussichten zu suchen. Denn NextEra Energy geht davon aus, bis zum Jahr 2027 das Ergebnis je Aktie (EPS) jährlich im Schnitt um 6 bis 8 % erhöhen zu können. Interessant ist weiterhin sicherlich auch, dass der Anteil an sauberer Energie am Gesamtmix nach eigenen Schätzungen bis 2030 von jetzt 18 auf 43 % ansteigern soll.

Aktie mit geglücktem Jahresstart

Nachdem die NextEra-Aktie im letzten Jahr stark unter Druck geraten war, hat sie sich von ihren damaligen Tiefständen wieder gut erholt und hat einen tollen Jahresstart gezeigt. Sie notiert derzeit auf einem Kursniveau von 73,10 US-Dollar (13.06.2024) und damit rund 19 % höher als noch Anfang Januar.

Schauen wir uns aber gleich noch zwei für viele Investoren wichtige Kennzahlen an. Da wäre zunächst die aktuelle Bewertung, für die wir beim derzeitigen Kurs ein 2024er KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 21,7 ermitteln können. Und die Dividendenrendite bewegt sich im Moment auf einem Niveau von 2,82 %.

Es würde mich nicht wundern, wenn der seit März zu beobachtende Aufwärtstrend der NextEra-Papiere noch etwas länger anhält. Denn die mittelfristigen Aussichten sind intakt und auch viele Experten sind für die Aktie optimistisch gestimmt. Hinzu kommt für interessierte Investoren noch die solide Ausschüttung mit der Option auf weitere Anhebungen sowie eine recht ansehnliche anfängliche Dividendenrendite von fast 3 %.

