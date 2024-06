20 Tote nach Brand in Batteriefabrik in Südkorea gefunden

Seoul (Reuters) - Bei einem Feuer in einer Batteriefabrik in Südkorea sind mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Ein Vertreter der örtlichen Feuerwehr sagte am Montag, dass etwa 20 Tote gefunden worden seien. In einem Lagerhaus des Batterieherstellers Aricell in Hwaseong südlich der Hauptstadt Seoul seien am Vormittag eine Reihe von Batteriezellen explodiert, daraufhin sei die Halle in Brand geraten. Inzwischen sei das Feuer wieder weitgehend gelöscht. Aricell stellt unter anderem 3,6-Volt-Lithium-Batterien her, die etwa in Haushaltsgeräten wie Taschenlampen oder Fernbedienungen zum Einsatz kommen.

