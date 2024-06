AKTIE IM FOKUS: Hochtief stark nach Jefferies-Hochstufung - Chartbild positiv

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die positive Einschätzung eines Analysten hat am Montag die Aktien von Hochtief beflügelt. Die Papiere des Baukonzerns stiegen zwischenzeitlich um über 9 Prozent bis auf 108,40 Euro. Das Analysehaus Jefferies hatte sie zuvor von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 109 auf 124 Euro angehoben.

Hochtief kletterten damit auf den höchsten Stand seit Ende März und näherten sich damit auch dem kurz davor erreichten Jahreshoch von 111,90 Euro. Am späten Mittag notierten die Aktien noch mit 8,4 Prozent im Plus bei 107,50 Euro. Die Aktien des im MDax notierten Unternehmens haben sich mit dem Kurssprung auch aus dem Minus des laufenden Kalenderjahrs herausgearbeitet: Seit Jahresbeginn steht nun wieder ein Plus von mehr als 7 Prozent.

Zudem hellte sich das Chartbild merklich auf, gelang den Papieren mit dem Kurssprung vom Montag doch der Sprung über gleich mehrere Trendlinien für die kurz-, mittel- und langfristige Entwicklung, darunter auch die viel beachtete 200-Tage-Linie.

Jefferies-Analyst Graham Hunt erwartet von Hochtief ein "heißes Gewinnwachstum" - in Anspielung auf das Börsenkürzel "HOT". Die Essener seien unter den von ihm beobachteten Werten die beste Wahl, um auf die wachsende Nachfrage nach globalen Rechenzentrumskapazitäten zu setzen. Hier seien sie weltweit Nummer Eins, schrieb der Experte in der Studie.

Hunt erwartet eine Beschleunigung des Gewinnwachstums, da Hochtief von einem stärkeren Engagement in Hightech-Infrastrukturprojekten zu profitieren beginne. Diese böten eine attraktive Mischung aus höheren Margen und geringerem Risiko. Zudem spielen laut dem Experten steigende Markteintrittsbarrieren den etablierten Unternehmen wie Hochtief in die Hände./lfi/ajx/mis